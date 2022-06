Prețurile, în medie cu 20 la sută mai mici, au dus la această migrație. De pildă, în Mamaia, parcarea pe o zi costă 96 de lei, pe când în Eforie, taxa nu există și, cu această sumă, o familie poate lua prânzul la terasele cu auto-servire.

În Eforie Nord, aproape 80% din spațiile de cazare sunt ocupate în această perioadă. Unii turiști erau clienți fideli în Mamaia, dar au găsit prețuri mai bune în sud.

Turist: „La Mamaia e ceva aproape de dublu. Aici sunt mai accesibile pentru toate buzunarele. Autoserviri sunt, de toate.”

Turist: „Depinde fiecare ce venituri are, noi am făcut calcule și am ieșit bine. E mai scump.”

Turist: „Am putut și eu ca bunică să particip lângă ei în vacanța această, pentru că prețurile au fost convenabile.”

O noapte într-un hotel de trei stele din Mamaia costă, în această perioadă, aproximativ 130 de lei, cu 20 mai mult decât în Eforie Nord. Turiștii economisesc și când vine vorba de parcare. În Mamaia ar da pe zi aceeași suma cât pentru o cameră într-un hotel de două stele, pe când la Eforie nu plătesc taxă de parcare. Și șezlongurile sunt mai ieftine, dar și masa la terasă sau autoservire.

Florin Tănase, ospătar: „Ciorbă de perișoare, șnițel de piept de pui, cartofi prăjiți, salată de varză, două chifle la numai 25 de RON.”

Vasile Vătavu, managerul unei plaje: „Pornim acum cu 25 de lei bucata și pe timp de sezon ajunge la maxim 40 de lei pe șezlong.”

Un proprietar de hoteluri, cu unități în ambele stațiuni, spune că în Eforie, în iulie și august, are toate camerele rezervate.

Nicolae Bucovală, proprietarul unui hotel din Eforie: „Mamaia e Mamaia și nu prea mai e Mamaia în ultima perioadă, lipsesc spațiile verzi ceea ce cer turiștii și, atunci, o mare parte din turiști, chiar dacă sunt nostalgici pentru Mamaia, s-au orientat spre sud și în mod deosebit spre Eforie Nord.”

În medie, cazarea este mai ieftină cu 20%, în Eforie Nord, comparativ cu Mamaia, spun reprezentanții agențiilor de turism. Stațiunea este căutată, în special, de familii.

Ionuț Nedea, managerul unei agenții de turism: „Vorbim de persoanele de peste 25 de ani și până în 55, în general familii cu copii cu venituri medii, care se simt, practic, foarte bine reprezentați de această stațiune.”

Mamaia are, însă mai mulți turiști, la final de săptămână, când cluburile exclusiviste din nord sunt pline.