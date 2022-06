Gemenele NERVO, Parov Stelar și Tujamo se numără printre artiștii care vin în această vară la festival.

Artistul austriac Parov Stelar are mii de fani în România, iar vara aceasta a pregatit pentru Neversea un spectacol impresionant de lumini, un decor unic, dar și un nou album: „Moonlight Love Affair”.

Parov Stelar: „La primul meu spectacol nu știam la ce să mă aștept, iar când am ajuns acolo, oamenii au început să țipe, să sară, parcă se mișcau în același ritm cu noi. Nu trăiești asta peste tot.”

DJ-ul și producătorul german Tujamo este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la Neversea .

Tujamo, DJ și producător: „În România simți o dragoste constantă și acesta e un lucru care mă face fericit. Dacă am această oportunitate acum, vreau să vă mulțumesc pentru asta și pentru că sunteți cel mai frumos public din lume. Și e adevărat! Am văzut atât de mulți oameni, cred că am ajuns în toate țările lumii, dar publicul din România e... trăsnet, atât am de spus!"

„Nervo”, primul duo de surori din muzica electronică vine în această vară la Neversea. Artistele din Australia au scris versurile pentru piesa nominalizată la Grammy - „When Love Takes Over”, cântată de Kelly Rowland.

Nervo: „De fiecare dată când ajungem în România ne simțim extraordinar, publicul e grozav, sunteți un grup de oameni simpatici din toate punctele de vedere. Mâncarea e bună, totul este minunat. Iubim România!”

Edy Chereji, organizator: „Când mă gândesc că mai sunt doar 25 de răsărituri până când va începe festivalul cu siguranţă emoţia e foarte mare. În acest an ne revedem după o pauză de 3 ani, aşa că distracţia va fi de 3 ori mai mare. Neversea este ca o vacanţă pentru că începe de dimineață, mergi pe plajă, ai activităţi, jocuri de apă pe plaja. Apoi cel mai mare street food festival, cel mai mare din România acolo e, în festival.''

Festivalul Neversea are loc între 7 și 10 iulie în Constanța. Mai multe detalii, dar și biletele sunt disponibile pe untold.com.