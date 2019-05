Mama depresivă care și-a sugrumat bebelușul în Galați. Reacția tatălui și a medicilor

La Galaţi, un bebeluş de numai 8 luni a fost sugrumat chiar de mama lui. Se pare că femeia se afla în depresie post-natală.

Când a realizat ceea ce a făcut, mama în vârstă de 35 de ani, a încercat să-şi ia viaţa. Cei doi au fost găsiţi de tatăl copilului, care a sunat de urgenţă la 112, iar echipajul SMURD a reuşit să resusciteze copilul.

Femeia în vârstă de 35 de ani locuieşte în Galaţi, alături de soţul sau şi cei doi copii. Se pare că după naşterea celui de al doilea, a intrat în depresie post-natală şi urma un tratament.

Nimeni nu se aştepta ca femeia să recurgă la un asemenea gest. Vecinii susţin că cei doi soţi se comportau normal şi că niciodată nu au auzit certuri între ei.

Reporter: Cum se purta cu bebeluşul?

Bărbat: L-am văzut de câteva ori şi în braţe, şi în cărucior.

Reporter: Avea grijă de el?

Bărbat: Da, şi niciodată n-am auzit gălăgie, că se ceartă sau altceva. Niciodată.

După ce soţul ei a plecat în parc cu celalat copil, femeia a rămas singura cu bebeluşul. Când s-a întors acasă, bărbatul a descoperit nenorocirea şi a sunat imediat la 112.

Reporter: Ce aţi auzit?

Femeie: Ţipete. Am ieşit că nu ştiam ce se aude.

Reporter:Cine striga?

Femeie: Soţul. De copil, că e mort.

Reporter: Ea cum se comporta cu copiii?

Reporter: Foarte bine, era o mamă iubitoare.

Poliţiştii care au ajuns rapid la faţa locului şi au solicitat intervenţia medicilor.

Anca Goliță, Secţia 3 Poliţie Galaţi: "Secţia 3 de Poliţie a fost sesizată prin apelul unic de urgenţă 112 de un bărbat de 40 de ani cu privire la faptul că la momentul în care a revenit la domiciliu a constatat că fiul lui în vârstă de 8 luni este în stare de inconştienţă.Verificările sunt efectuate pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului şi pentru stabilirea încadrării juridice."

Din fericire, echipajul SMURD a făcut totul pentru a-l salva pe micuţ.

Cătălin Țimpău - medic SMURD: "Am găsit un copil de 8 luni în stop cardio-respirator, cianozat intens, cineva a spus că e posibil să fie de aproximativ jumătate de oră. După manevrele de resuscitare am reuşit să găsim puls, deci are activitate cardiacă şi acum îl ducem la spitalul de pediatrie. Mama merge la spitalul judeţean, apoi o să meargă la psihiatrie pentru că are o depresie acută"

În funcţie de rezultatul anchetei, femeie poate fi acuzată de tentativă de omor.

