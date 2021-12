Majoritatea locatarilor blocului din Constanța mistuit de flăcări nu au și bunurile asigurate. Au pierdut munca de-o viață

StirilePROTV

Locatarii din blocul distrus de incendiu în Constanța încearcă să salveze ce se mai poate după dezastru.

Firmele de asigurare au început să evalueze pagubele, dar, în cele mai multe cazuri, despăgubirile vor fi doar pentru imobil, nu și pentru bunurile făcute scrum.

Între timp, apar și povești emoționante. Doi americani care locuiau în bloc au fost salvați de la moarte de câinele lor. În haosul care a urmat, cei doi și-au pierdut cățelul, dar, printr-o minune, luni l-au găsit.

Zoro este cel care și-a alertat stăpânii, doi soți originari din Statele Unite, care locuiau în blocul afectat de incendiu. Cei doi au reușit să iasă, dar, în haosul produs flăcările uriașe și fumul înecăcios, au pierdut cățelul. Dar un vecin l-a salvat pe Zoro şi cei trei s-au regăsit.

Între timp, oamenii încearcă să-și refacă viețile distruse. Unii dintre ei, aflați la mii de kilometri depărtare, vedeau pe rețelele sociale cum le ard locuințele. Ștefan își amintește cu durere ziua în care apartamentul i-a fost cuprins de flăcări. Era la serviciu la New York, atunci când a primit un telefon de la soția lui.

Ștefan, proprietar apartament: „Am văzut în direct când m-a sunat soția, am văzut în direct ce se întâmplă. Compania m-a ajutat și am venit cât am putut de repede. Când vezi că s-a dus totul..."

Soția lui Ștefan a trăit însă clipe de groază.

Elena, proprietar apartament: „Am văzut cu ochii mei teroarea. Mi-am crescut copilul mai mult singură, soțul a fost plecat pentru a face un trai mai bun și s-au dus așa, toate, într-o secundă. Am zis că nu mai găsesc nimic în casă când am văzut cum era flacăra, a urcat pe bloc, gata, nimic nu mai găsesc."

La un etaj mai jos locuiește Augustin. Şi apartamentul lui este distrus. Compania de asigurări a trimis un expert să evalueze pagubele.

Păgubit: „Aici e topită toată instalația de gaz, uite frigiderul, televizorul, a pocnit ecranul”

Reprezentant asigurator: „Problema este că dacă aveți doar pe imobil, în imobil intră pereții, geamurile, ușile caloriferele și cam ce este strictul necesar."

Cele mai multe apartamentele au asigurare. Însă proprietarii nu au mai încheiat o poliță și pentru bunuri.

Reporter: Cât te-a costat pe tine apartamentul ăsta?

Augustin, proprietar apartament: „50.000 apartamentul, plus bunurile 25.000”.

Reporter: Sunt banii tăi, munciți toată viața?

Augustin: „Da, bani munciți, plecat pe vapor, muncit departe de casă, de soție."

13 familii s-au mutat până la această oră în apartamentele puse la dispoziție de autorități. Restul stau la rude și prieteni.

Între timp, adolescentul de 15 ani, acuzat că ar fi provocat incendiul, a fost plasat în arest la domiciliu.

Cei care vor să ajute locatarii pot dona în următorul cont, deschis la Banca Transilvania.

RO77BTRLRONCRT0525818102 RON

Contul bancar deschis pe numele Asociației de proprietari Prelungirea Sergent Nicolae Grindeanu nr. 6