Cum au reușit doi copii să dea foc blocului din Constanța dintr-o joacă. 250 de oameni pe drumuri, 37 de mașini arse

Băiatul de 15 ani care, împreună cu un prieten cu doi ani mai mic, a dat foc unui bloc cu șase etaje din Constanța a fost arestat 30 de zile la domiciliu.

Decizia a fost luată de judecători, după ce, la audieri, copiii au recunoscut că au folosit în joacă un amestec exploziv pe care l-au preparat singuri.

Cei 250 de oameni care locuiau în blocul ars încă nu se pot întoarce în apartamente și sunt peste 20 de familii care vor face Crăciunul în locuințe provizorii, pentru că ale lor nu mai pot fi locuite.

Băieții filmați de camerele de supraveghere în parcarea blocului din Constanța la ora la care a pornit focul au recunoscut la audieri că ei au declanșat dezastrul.

Pentru cei doi, totul ar fi fost o joacă în care au folosit un recipient cu substanțe inflamabile, petarde și chibrituri.

17 secunde a durat ca adolescenții să intre în parcare, să folosească cocktailul exploziv și apoi să fugă.

În demisolul în care mașinile începeau să ardă, unii proprietari au riscat să le salveze.

Pe alții, flăcările aproape că i-au prins înăuntru și au ieșit, la limită, cu hainele fumegând.

Oamenii încă nu au voie să se întoarcă în apartamentele arse

În blocul distrus, Nicușor Rusu a pierdut tot ce avea. Apartamentul în care își creștea singur băiatul - după ce acum două luni a rămas văduv - este distrus complet. Pentru copilul lui urmează un Crăciun în cenușă.

Nicușor Rusu, proprietarul unui apartament distrus: ”Au fost momente de groază. Au fost, practic, niște secunde critice. Practic, când am ieșit nu mai puteam respira și eram plin de negreală și fum. Am încercat să coborâm orbește din ce cunoșteam zona pe scări, băiatul a început să strige după ajutor și cu ultimele puteri am reușit să-l prind și să ne împingem către subsol”.

Cei 250 de oameni evacuați de urgență stau pe la prieteni și pe la rude ori în locuințele puse la dispoziție de autorități.

Anchetatorii nu le dau voie încă să se întoarcă acasă - unde au hainele și încălțămintea.

Bărbat: „Am trezit soția și am zis îmbracă copiii că arde și să plecăm, nu a apucat să se mai încalțe, am zis: lasă, mergem așa”.

Apartamentele distruse de incendiu au fost sigilate de poliție, specialiștii de la INSEMEX Petroșani au cercetat blocul ca să înțeleagă de ce flăcările s-au extins atât de repede.

Blocul este deconectat de la electricitate, instalația electrică este făcută praf. Peste tot funingine, fum, jucării ale copiilor. Oamenii continuă să își scoată din locuințe ce au reusit să mai salveze.

Minorul de 15 ani, în registrul celor cu boli mintale

Dintre cei care locuiau acolo, cei mai mulți au doar asigurări obligatorii pentru apartamente. Pentru ei urmează luni de procese ca să își recupereze paguba.

Cristian Ion, avocat: ”Pot solicita introducerea în cauză în calitate de părți responsabile civilmente a părinților copiilor vinovati de producerea evenimentului, însă aceștia vor achita prejudiciul dacă vor avea surse de venituri și vor fi solvabili”.

În timp ce băiatul de 13 ani a fost lăsat să plece acasă, pentru cel de 15 ani procurorii au cerut arestarea pentru distrugere.

Anchetatorii susțin că adolescentul provine dintr-o familie dezorganizată. Părinții sunt divorțați, iar copilul povestește că are o relație tensionată cu tatăl vitreg. Obișnuia să stea mai mult la bunici, într-un sat din Constanța.

Adolescentul a fost și prin centre de plasament, iar numele lui apare și în registrul celor cu probleme de sănătătate mintală. Cu toate acestea, medicii legiști au decis vineri că are discernământ.

24 de apartamente și 37 de mașini, complet distruse

Infracțiunea de care este acuzat băiatul se pedepsește cu 7 ani de închisoare. În ancheta incendiului, la audieri urmează să fie chemați și cei care au ridicat blocul.

Parcarea imobilului nu avea autorizație de la pompieri, iar blocul are mai multe etaje decât sunt trecute în autorizația de construire.

„Să nu facă ei un sistem de stingere a incendiului, un sistem de apă să monteze... Mi se pare strigător la cer!”.

Pagubele produse de incendiu nu au fost deocamdată calculate. 24 de apartamente sunt distruse complet, la fel si 37 de mașini.