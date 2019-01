Majoritatea farmaciilor din Arad nu mai au vaccin antigripal. DSP cere ministerului 1.800 de doze

Pro TV

Majoritatea farmaciilor din Arad nu mai au vaccin antigripal, în ultimele două săptămâni cererea fiind foarte mare. Acum Direcţia de Sănătate Publică Arad solicită Ministerului Sănătăţii 1.800 de doze pentru persoane cu risc de complicaţii la gripă.

Arădenii care caută vaccin antigripal primesc acelaşi răspuns în majoritatea farmaciilor din municipiu, angajaţii afirmând că au epuizat stocurile din cauza cererii mari, conform Agerpres.

"Am mers la 12 farmacii, la două mai aveau câteva doze, dar erau rezervate deja telefonic şi nu mi-au putut vinde nici măcar una. Voi încerca printr-o prietenă din Timişoara, poate găseşte ea acolo, că în Arad am înţeles că nu mai există nici în depozit", a declarat, pentru Agerpres, o femeie aflată la o farmacie din centrul oraşului.

Farmacista unităţii a spus că ultimele doze de vaccin antigripal au fost vândute cu trei zile în urmă.

"Nu ne aşteptam la o cerere atât de mare în această perioadă a anului, noi am mai avut vaccinuri rămase nevândute din toamnă, dar de când oamenii s-au speriat de înmulţirea cazurilor de gripă, cererea a crescut şi am vândut tot. Am făcut noi comenzi, însă cel mai devreme vor ajunge săptămâna viitoare", a spus farmacista Mariana Butaş.

O reprezentantă a unui depozit farmaceutic din Arad a precizat că toate stocurile de vaccin au fost epuizate, iar comenzile primite nu pot fi onorate, pentru că dozele solicitate la un depozit din Bucureşti nu au fost încă livrate.

De asemenea, angajaţi ai mai multor farmacii din oraş au declarat că au rămas fără stocuri vaccin antigripal în ultimele zile, dar nu au putut spune când vor primi alte doze.

Purtătorul de cuvânt al DSP Arad, Daniela Cârnaţu, a declarat pentru Agerpres că a fost transmisă Ministerului Sănătăţii o solicitare pentru 1.800 de doze de vaccin, dar nu se şti când vor fi primite. Dozele ar urma să fie distribuite medicilor de familie, pentru a fi administrate doar persoanelor aflate în categorii de risc, cum sunt bolnavii cronici.

În toamna anului trecut, DSP Arad a primit de la minister aproximativ 14.500 de doze de vaccin antigripal, din care 13.000 au fost administrate populaţiei, respectiv persoanelor din categoriile de risc, iar diferenţa a fost destinată angajaţilor din sistemul sanitar.

Până joi, în judeţul Arad fuseseră confirmate 16 cazuri de gripă şi cinci decese cauzate de virus.

