Mai mulți bătrâni din Baia Mare au decis să ia lecții de engleză. Cursurile sunt gratuite, iar bunicii învață să se descurce

Cursurile sunt gratuite, iar bunicii învață să se descurce în călătorii sau să folosească internetul mai ușor.

Într-o atmosferă relaxantă, zeci de bunici participă de două ori pe săptămână la cursurile organizate la un centru social din Baia Mare. Printre ei l-am găsit și pe domnul Nicolae, care a ajuns să vorbească limba engleză la un nivel avansat.



Nicolae Bodea – cursant: "Am o fată în America căsătorită cu un american şi m-a ajutat să mă înţeleg cu el şi cu familia lui şi am şi un băiat căsătorit în Germania, nora e nemţoaica şi ne înţelegem în engleză."



Cursurile sunt organizate gratuit atât pentru avansați, cât și pentru începători.



Minodora Culic, cursant: "Îmi face o mare plăcere să particip la aceste cursuri, în primul rând for open my mind, să-mi luminez mintea, în al doilea rând engleza este o limbă internaţională de care avem nevoie.



Stela Constantinescu, cursant femeie cu hanorac: "Caut mereu oportunitățile în care pot să vorbesc engleză pentru că am nevoie de ea în tot timpul. În pregătirile mele, în cursurile mele, în conversațiile mele în vacanțele mele.”



Un modul ține între 3 și 6 luni, însă poate fi prelungit, în funcție de nivelul grupei. O profesoară predă voluntar aceste cursuri.

Florina Kelner, profesoara de limba engleză - blondă cu sacou albastru: "Îmi place să ajut oamenii şi să mai ies şi din rutină. Pentru a împărtăşi cunoştinţele mele şi persoanelor dornice să înveţe. Este un lucru pe care îl fac benevol, dar mă bucură că sunt destul de mulţi cursanţi. "



După fiecare modul, există o perioadă de pauză, timp în care se pot înscrie noi doritori.



Flaviu Munteanu, șeful serviciului de vârstnici direcţia de asistenţă socială Baia Mare: "La acest curs pot să participe toţi seniorii din municipiul Baia Mare care sunt dornici să înveţe limba engleză sau să aprofundeze cunoştinţele pe care le au.”



La cele trei centre, aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare, 1.000 de vârstnici învață, printre altele, să picteze, ori să facă vase din lut.

