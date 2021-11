Mai mulți artiști au comemorat-o pe îndrăgita actriță Draga Olteanu Matei

StirilePROTV

A trecut un an de când marea doamnă a scenei românești, Draga Olteanu Matei, s-a ridicat la ceruri.

Mai mulți prieteni și foști colegi de scenă au comemorat-o pe îndrăgita actriță la Piatra Neamţ, orașul în care și-a petrecut ultimii ani din viață.

Oamenii au venit la cimitirul unde este înmormântată Draga Olteanu, alături de soțul ei, pentru a-i cinsti amintirea. Slujba a fost oficiată de către preotul care i-a fost alături în ultimii ani.

Vasile Mihăilă, preot: „Suntem trişti dar pe de altă parte trebuie să fim şi bucuroşi că am avut-o între noi atâţia ani. Datorită ei am salvat la Fălticeni o casă de cultură şi am transformat-o în centru cultural Birlic şi am organizat şi un festival timp de 10 ediţii.”

Foștii colegi de scenă i-au aprins câte o lumânare, amintindu-și bucuria clipelor petrecute împreună, dar şi tristețea de după dispariţia ei.

Costache Lupu, fost coleg: „Întâmplarea a făcut ca după dispariţia doamnei Draga şi trupa de teatru să nu mai continue activitatea. Este un mare gol în sufletul nostru al tuturor”.

Letiţia Aruxandei, fostă colegă: „Am fost nişte binecuvântaţi că am făcut aproape 20 de ani teatru sub mâna ei talentată şi am fost chiar fericiţi”.

Actorii au transformat aleea de lângă mormânt într-o adevărată scenă.

Cei prezenți au promis că vor ține vie amintirea artistei, și le vor arăta tinerilor complexitatea şi pasiunea pe care Draga Olteanu Matei le-a oferit celor din jurul ei.