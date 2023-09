Mai multe obiecte care aparţineau DJ-iței Lalla, găsite pe plajă în apropierea locului unde a fost descoperit trupul femeii

Potrivit unor surse judiciare, un om al străzii a găsit pe plaja din Mamaia, în zona cluburilor, un telefon, o pereche de căşti şi încălţăminte, şi a anunţat autorităţile. Anchetatorii au stabilit că aceste obiecte îi aparţineau Laurei Roşca, cunoscută în lumea muzicală drept DJ Lalla.

Ipoteza investigatorilor este că femeia a lăsat obiectele pe ţărm, a intrat în mare, iar apoi, după ce şi-a pierdut viaţa, valurile i-au scos-o trupul la mal, într-o zonă apropiată de cea unde se aflau telefonul, căştile şi încălţămintea.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care aceasta şi-a pierdut viaţa.

O femeie a fost găsită decedată joi, pe plaja din Mamaia, iar poliţiştii au stabilit că victima este Laura Roşca, de 34 de ani. Ea era cunoscută sub numele de scenă DJ Lalla.

Pe pagina sa de Facebook scrie că este din Turda, dar că locuieşte în Bucureşti, şi că lucrează la un post de radio.

Pe contul său de Instagram, ultima postare este de miercuri. Este vorba de un filmuleţ care o are în prim-plan pe DJ Lalla, iar clipul este însoţit şi de un mesaj audio în limba engleză: „Enjoy every moment you have because in life there are no rewinds, only flash-backs. Make sure it’s all worth it!”.

De altfel, titlul postării este „Make sure it’s all worth it!”, iar tagurile sunt: #fvckdepression #lalla #lallaland #wonderlust #motherofdragons #ballauri #standtall #itdoesgetbetter.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 30-09-2023 15:04