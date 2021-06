Mai multe centre de vaccinare ar putea fi închise temporar. Gheorghiță: ”45% au o activitate medie şi scăzută”

Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghiţă, a informat, marţi, că a transmis o adresă către toate DSP-urile din ţară privind propuneri de reducere a programului de lucru sau chiar sistarea temporară a activităţii în unele centre de imunizare.

"Am făcut o evaluare, cu ajutorul colegilor din CNCAV, a activităţii şi eficienţei centrelor de vaccinare din cele 1.499 de fluxuri, adică peste 996 de centre de vaccinare. 45% din aceste centre au o activitate medie şi scăzută, însemnând că vaccinează sub 50% din capacitatea fluxului. Ca atare, pentru a optimiza activitatea centrelor de vaccinare, ieri am transmis către toate Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti o adresă prin care rog reevaluarea activităţii centrelor de vaccinare, cu mai multe propuneri” a afirmat şeful CNCAV, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

”Pe de o parte, fie de reducere a programului de lucru în acele centre şi constituire de echipe mobile care să vaccineze fie în activităţile de vaccinare door to door, din uşă în uşă, în mod deosebit în mediul rural sau alte tipuri de activităţi de vaccinare ce presupun deplasarea unor echipe mobile sau, în anumite centre care nu mai au adresabilitate, chiar sistarea temporară a activităţii acestora, tocmai pentru a fi eficienţi în ceea ce priveşte persoane vaccinate, respectiv costuri", a mai adăugat acesta.

El a adăugat că, în prezent, nu mai sunt centre de vaccinare anti-COVID care să aibă listă de aşteptare.

Potrivit lui Valeriu Gheorghiţă, funcţionează 1.144 de fluxuri de vaccinare cu ser de la compania Pfizer, 153 de fluxuri - Moderna, 154 de fluxuri - AstraZeneca şi 48 de fluxuri - Johnson&Johnson, în afară de cabinetele de medicină de familie şi evenimentele de tip maraton.

Aproape 4 milioane de persoane sunt complet vaccinate

Gheroghiță a mai anunțat, de asemenea, că aproape 4.000.000 de persoane s-au vaccinat anti-COVID cu schemă completă de imunizare până la data de 7 iunie.

"În ceea ce priveşte bilanţul total al persoanelor vaccinate, de la debutul campaniei de vaccinare, din 27 decembrie, până pe data de 7 iunie, au fost în total vaccinate cu cel puţin o doză 4.457.688 de persoane, din care, cu schemă completă de vaccinare, adică fie cu două doze, fie o singură doză, sunt aproape 4.000.000 de persoane, mai exact 3.997.752 de persoane", a declarat Valeriu Gheorghiţă.

El a adăugat că în platforma de vaccinare sunt, la acest moment, peste 400.000 de persoane programate atât pentru doza 1, cât şi pentru rapel, pe cele patru tipuri de vaccinuri, dar a subliniat că numărul persoanelor programate nu reflectă numărul real al persoanelor care se programează, având în vedere că peste 87% dintre persoanele care s-au vaccinat cu doza 1 în săptămâna precedentă s-au prezentat direct către centrele de vaccinare.

Autoritățile au anunțat în luna mai că măsurile de relaxare depind de vaccinare, stabilind pragurile de 5 milioane de persoane vaccinate la 1 iunie, 6 milioane la 1 iulie şi 7 milioane la 1 august.