Lucian Bode: „Sunt tatăl unei fetiţe de vârstă apropiată cu Raisa, iar sentimentul pe care îl simt este unul cutremurător"

Lucian Bode regretă „enorm” moartea Raisei, fetița de 13 ani ucisă într-un accident de circulație de un polițist, la volanul mașinii de serviciu.

„Sunt tatăl unei fetiţe de vârstă apropiată cu Raisa, iar sentimentul pe care îl simt este unul cutremurător", a mărturisit ministrul de interne.



„Regret enorm această tragedie care a şocat o ţară întreagă şi, dincolo de funcţia ministerială, sunt tatăl unei fetiţe de vârstă apropiată cu Raisa, iar sentimentul pe care îl simt este unul cutremurător", a spus Lucian Bode, luni, într-o conferinţă de presă la sediul MAI.

El a arătat că, după producerea tragediei, a solicitat transparenţă şi celeritate în anchetarea acestui caz şi a alocat resurse pentru anchetatorii care instrumentează cazul, relatează Agerpres.

„Ştim că orice am spune, orice am face, nu o putem aduce pe Raisa înapoi. Vorbim de o faptă ireparabilă, însă pentru familia îndoliată şi pentru opinia publică am obligaţia să dispun măsuri în limita competenţelor legale şi să prezint rezultatele acestor măsuri. Încă o dată transmit condoleanţe familiei Raisei şi însănătoşire grabnică Mariei", a spus Bode.

O autospecială de Poliţie a accidentat, joi, două minore care traversau strada în Sectorul 1 din Bucureşti, pe trecerea de pietoni. Una a decedat, iar cealaltă a fost transportată la spital, unde se află sub îngrijirea medicilor. Poliţistul aflat la volan nu consumase băuturi alcoolice.