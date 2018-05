LOTO 6/49. Numerele extrase joi, 3 mai 2018. Report uriaş la Joker

Loteria Română / Facebook

Loto 6/49. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO joi, 3 mai, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus.

Rezultatele tragerii din 3 mai 2018:

Loto 6/49: 29 37 44 3 9 6

Joker: 31 15 38 32 44 + 5

Loto 5/40: 19 3 17 5 14 4

Noroc: 0 1 3 2 9 4 0

Super Noroc: 8 3 1 2 1 4

Noroc Plus: 7 3 0 5 0 5

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,68 milioane lei (peste 4,2 milioane de euro).In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

In luna mai, pentru fiecare din cele 9 trageri Loto 6/49, Loteria Romana va suplimenta fondul de castiguri al categoriei I cu cate 50.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,4 milioane lei (peste 315.500 de euro). La Noroc, reportul cumulat este in valoare de peste 1,38 milioane lei (peste 296.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 190.500 de lei (aproximativ 41.000 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 533.300 de lei (peste 114.400 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 13.400 lei.

