Localnicii din Bonțida, blocați din cauza lucrărilor la podul care trece peste râul Someș. Ruta ocolitoare are 15 kilometri

În apropiere a fost construit un pod tehnologic provizoriu, însă cum apele au crescut după valul de ploi și ninsori, accesul a fost interzis. Ruta ocolitoare, prin alt sat, este cu 15 kilometri mai lungă.

Cei din localitatea Bonțida susțin că s-au trezit că podul din mijlocul satului intră în șantier fără să fie anunțați.

Dacă în primele zile au putut traversa la pas podul provizoriu făcut de contructori, acum nu mai au nici această posibilitate.

Localnic: „Vineri când am plecat la serviciu podul a fost ok, podul încă era în picioare. Când am venit pe la 14:30, podul era spart și muncitorii redirectionau traficul peste podul mic tehnologic. Așa au spus - că este pod tehnologic. Am fost anunțați de abia astăzi. A crescut Someșul și a fost închis podul”.

Localnic: „Nu ne-au zis nimic. Nici primarul nu ne-a anunțat, nici nimeni, nimeni nu ne-a anunțat”.

Primarul comunei recunoaște problema

Aurel Cărhaț, primar Bonțida: „În prima fază era o discuție cum că și sătenii pot folosi acel pod în urma unor sesizări și în urma neavizării de către Poliție și Apele Române de a folosi acel pod, dar pe el nu se mai poate circula deloc. Este un pod tehnologic. Râul Someș împarte aproximativ în două părți satul Bonțida”.

Autoritățile dau însă asigurări că se vor găsi soluții alternative și că problemele se vor rezolva în căteva luni.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Noi ne-am străduit să aducem 40 de mililoane de euro - bani europeni pe care să îi folosim în drumul de la Bonțida. Acesta este rolul Consiliului Județean în poveste - de a construi un pod nou și un drum nou. Până la festival va fi gata conform graficului pe care constructorul îl dă”.

Podul ar trebui finalizat la sfârșitul lunii iulie.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 05-04-2023 17:35