A început Electric Castle. Pană de curent în prima seară de festival, la castelul Banffy

Câteva zeci de mii de oameni și-au rezervat abonamente. Primii au ajuns, s-au instalat, și au avut deja parte de prima seară plină din cele cinci zile fabuloase ale festivalului.

Momentul culminant al primei seri de festival a fost atunci când s-a luat curentul pe una dintre scene. Inițial, miile de participanți nu au înțeles ce se întâmplă, dar pentru a trece peste momentul de liniște au început să fredoneze ,,un elefant se legăna pe o pânză de păianjen".

Pentru cei care au vrut o oază de liniște, o tânără pianistă a încântat publicul şi cu vocea ei sublimă.

Georgiana a venit tocmai de la Buzău pentru Electric Castle. Este pentru prima dată la Bonțida, iar pentru festival a ales o ținută care a atras toate privirile.

Georgiana: „Este mai catchy. Rozul ăsta, e scopul să atragă atenția și mesajul. Este cel mai tare festival şi am frecventat tot ce s-a făcut în România până acum.”

Alberto a venit la Bonțida cu un grup mai mare de prieteni și au promis că vor pleca de aici cu un sac de amintiri.

Alberto: „Mă simt foarte bine. E al cincilea meu an când vin aici, e perfect. Nu veniți că deja e full și vreau să dansez.”

Distracția a început încă din timpul zilei. Sunt spectatori din toată țara, dar și din străinătate. Cum este cazul lui Ryan, care a venit singur din Los Angeles.

Ryan: „Prima dată în Europa. Am venit aici... Nu am un plan. Am auzit de festival acum o săptămână. Am doar niște apă, cortul și sacul de dormit. Sunt singur, călător".

Ben și prietenii lui au lăsat Parisul câteva zile, pentru Bonțida. Nu ratează niciun festival.

Ben: „Sunt prima dată aici. De obicei, mergem la festivalul din Ungaria și am încercat acum și aici. Mergem la toate festivalurile, la toate scenele, la tehno."

Localnicii au devenit întreprinzători

Un camping uriaș pentru corturi a fost special amenajat pentru cei care vor să trăiască experiența Electric Castle. Prețurile pornesc de la 100 de lei pe zi, și pot ajunge până la 500. Sunt însă și localnici care închiriază corturi în afara perimetrului, ceva mai ieftin. Cum este această femeie, care primește oaspeți de la prima ediție a festivalului. La ea, o noapte la cort costă 40 de lei.

Clara, localnică: „Am 20 de corturi, rulotă și camerele. Șase persoane, corturile, 40 lei pe zi, cortul. Înăuntru, 80 de lei, de când a început Castelul. Le place aici, că este liniște și iarbă verde.”

Întreprinzători, oamenii locului au pregătit mici obiecte pe care să le vândă vizitatorilor. Inclusiv Ianis, de zece ani, s-a gândit că poate face câțiva bănuți de buzunar dacă le vinde turiștilor flori confecționate manual.

Ianis, localnic: „Vindem niște floricelele făcute de mine. Aceasta este cea mai creație. Costa 100 lei. Acestea mai mici 30-40.Am încercat să le vând ,dar nu prea trec. În fiecare electric să vând din ce în ce mai multe."

La Bonțida se poate ajunge cu mașina sau cu trenul, care oprește la doar câteva minute de domeniul Banffy. Organizatorii au pregătit și autocare speciale, cu pornire din Cluj-Napoca. Zece scene au fost amenajate, pe care sunt așteptate să cânte nume sonore - Peggy Gou, Deftones sau Disclosure.



Renate Rozenberg, PR Electric Castle: „Cinci zile pline cu muzică, 24 din 24 de ore. Aducem nume mari din peste 24 de țări, peste 300 artiști. Într-un festival de 40 hectare, mereu se găsește un loc pentru toți pentru a se simți bine cu prietenii lor"

Distracția de la Castelul Banffy din Bonțida se va termina duminică seara. Prețul unui bilet pentru o zi costă 70 euro.

