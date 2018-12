Liviu Dragnea critică absența lui Carmen Iohannis la audierile de la Parchet

Liviu Dragnea a criticat absenţa soţiei preşedintelui Klaus Iohannis de la audierile de la Parchetul General, adresând ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, întrebarea de ce în cazul acestei anchete nu este chemat şeful statului.

"Nu am nimic cu doamna Iohannis şi vă spun foarte sincer, dar, (...) dacă oricine din această sală sau eu sau Liviu Pleşoianu şi cu mine am fi acuzaţi de ceva şi am fi chemaţi la procurori şi noi nu am merge nici prima dată, nici a doua oară? Eu sunt răcit şi Liviu are o problemă, are o vizită de făcut în Franţa. Cam ce credeţi că s-ar întâmpla cu oricare dintre dumneavoastră? Cu duba. Ce arată asta, nu numai Justiţie selectivă, tupeu, credinţa că sunt deasupra legii. Am o întrebare pentru domnul ministru Toader, nu este ultima, pe care vreau să o transmiteţi şi prietenului dumneavoastră, domnul Lazăr - cu dumnealui nu am contact direct: în Constituţia României scrie că preşedintele nu poate fi trimis în judecată decât pentru înaltă trădare, dar nu scrie că preşedintele României nu poate fi anchetat sau nu poate fi cercetat, întrebarea este foarte simplă - de ce nu este chemat la anchetă preşedintele Iohannis? Din câte îmi aduc aminte, în acea plângere penală inclusiv dumnealui este chemat", a susţinut Dragnea, duminică, la reuniunea Consiliului Naţional al PSD.

El a adăugat că ministrul Justiţiei nu trebuie să dea răspunsul imediat, fiind vorba despre o temă de reflecţie.

Carmen Iohannis, soţia preşedintelui Klaus Iohannis, i-a anunţat pe procurorii de la Parchetul General că nu se poate prezenta luni, 10 decembrie, la audieri, invocând motive de sănătate, relatează Agerpres.

Soţia preşedintelui a fost citată la Parchetul General pentru a fi audiată într-un dosar deschis ca urmare a unui denunţ în legătură cu sumele de bani obţinute din închirierea unui imobil.

Potrivit unor reprezentanţi ai PG, avocatul lui Carmen Iohannis a venit la Parchetul General şi a depus documente medicale care atestă faptul soţia preşedintelui nu se poate prezenta pentru a fi audiată.

Urmează ca procurorii să stabilească o altă dată pentru audierea acesteia.

