Leguma apreciată în America Centrală, cultivată acum și la noi. Costă 7 lei/kg

Originari din America Centrală, rodesc de câțiva ani și la noi în țară. Se cultivă în mod special în sud, unde pământul este nisipos și potrivit pentru ei.

Acești cartofi speciali sunt indicați pentru hrana diversificată a bebelușilor, dar și pentru diabetici, și cei care țin diete. În supermarketuri, prețurile pornesc de la 7 lei kilogramul.

În funcţie de soi, cartofii dulci au gusturi diferite. Producătorii spun că cei cu miezul portocaliu au gust de dovleac plăcintar, iar cei cu miezul galben - de castane coapte.

Marian Curteanu, producător: "Nu este o legumă de-a noastră, este una exotică. Îmi dă speranţe producţia care a ieşit, dacă pui 10.000 de fire pe un hectar sau mai mult, producția va fi mare și prețul pe piață este foarte mare în jur de 7 - 8 lei kilogramul."

Cartofii dulci sunt cultivaţi la noi în ţară din 2012, la iniţiativa unor coreeni, care au venit în Dăbuleni şi au studiat terenul deşertificat. La început, recolta era trimisă la export, însă acum are succes şi pe piaţa noastră.

Aurelia Diaconu, diretorul Institutului de Cercetare Dăbuleni: "La supermarket se solicită un anumit segment al producţiei, adică de la 300 de gr până la 700 de gr pe tubercul. Sortăm marfa și doar cea care este cerută merge la supermarket."

Lelia Rățoiu, producător: "Am văzut cartofii ăștia dulci în supermarket, am luat de curiozitate, mi-au plăcut după aia am auzit că se cultivă experimental și la stațiune. E mai mult decât îmi propusesem eu să consum anul ăsta, nu am știut ce producție o să iasă."

În Statele Unite de pildă, cartofii dulci fac parte şi din felul 1 şi 2, dar şi din reţeta plăcintelor. La noi, bucătarii îi pun la copt sau îi fierb, îi transforma în supă cremă, dar au şi alte reţete:

Alexandru Fănăriu, bucătar: "Piureuri, putem să facem şi deserturi, tocmai am pregătit în urmă cu ceva timp brownies din cartof dulce. Putem să îl mâncăm cu un peşte, o carne, simplu dacă preferat, putem să îl asezonăm şi cu brânzeturi în special camemebert."

Consumator: "Consum cartof dulci făcuți în cuptor, făcuți pe o foaie de copt și îi ung în prealabil cu ulei de măsline în care pun o lingurița de boia dulce și o lingurița de sare."

Cartofii dulci sunt bogaţi în amidon, betacaroten, antioxidanţi şi vitaminele A, C şi E. Sunt buni pentru imunitate şi memorie, iar medicii îi recomandă mai ales pentru bolnavii de diabet.