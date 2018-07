Cea mai periculoasă plantă invazivă crește fără probleme în România și se răspândește cu viteză

Pro TV

O buruiană care în ţările europene civilizate este îndepărtată crește fără probleme în România.

Specialiștii au declarat troscotul japonez sau iulișca cea mai periculoasă plantă invazivă, pentru că rădăcinile sale, de până la 7 metri, pot să străpungă asfaltul sau fundațiile. În timp ce Marea Britanie își amendează cetăţenii dacă nu o stârpesc, iar Germania cheltuiește sume uriașe ca să o îndepărteze, autoritățile noastre nici măcar nu le atrag atenția oamenilor cât rău poate face.

Prezentă pe suprafeţe uriaşe în nordul ţării, iulișca a năpădit toată Transilvania. Oamenii din Sibiu, Braşov şi Mureş nu mai ştiu cum să scape de ea.

Localnic: "O curăţat-o şi tot creşte la loc. Se face la loc într-o lună de zile. E o plantă, nu se poate scăpa de ea."

Alin Hapca, inginer de mediu: "Creează un echilibru în ecosistem, asta poate duce la apariția unor noi invazii, de alte plante. Tot ce înseamnă vegetaţie va dispărea de acolo şi va fi doar acestă plantă.”

Aflată în vecinătatea râului, o pensiune din Buneşti - Braşov - a avut curtea plină de troscot japonez. Prinţul Charles şi botanistul său John Akeroyd au venit de mai multe ori aici şi le-au explicat proprietarilor ce au de făcut. În Marea Britanie, deţinătorii de terenuri care nu îndepărtează această buruiană sunt sancţionaţi cu amendă penală sau închisoare până la 2 ani. Prezenţa ei scade la jumătate valoarea unei proprietăţi.

Csaba Oszvath, administratorul pensiunii: ”Am muncit foarte mult cu sape, târnăcoape, cu roabe, zile, zeci de zile ca să scăpăm de ea. Am scos cu mâna, am rupt-o, am aruncat-o şi tot aşa, tot aşa, tot aşa. Am pus strat de pământ, unul de nisip, unul de pietriş, încă unul de pământ şi tot aşa.”

Cu toate astea, planta n-a dispărut definitiv. Lăstarii apar în fiecare zi, iar proprietarii se străduiesc să-i îndepărteze.

Deşi se răspândeşte cu viteză, troscotul japonez e tratat de autorităţile romaneşti ca o buruiană oarecare. Uniunea Internaţională de Conservare a Naturii a declarat-o cea mai periculoasă planta invazivă, pentru că rădăcinile sale pot atinge 7 metri. Şi sunt atât de puternice, încât distrug fundaţiile sau asfaltul.

Custozii ariilor protejate din ţara noastră trag un semnal de alarmă şi spun că ar trebui să se implice şi autorităţile statului, aşa cum s-a întâmplat în cazul ambroziei.

Parlamentul a dat o lege care îi obligă pe proprietari să-şi cureţe terenurile de ambrozie, altfel sunt amendaţi cu sume cuprinse între 750 şi 20 de mii de lei.

