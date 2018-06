Lacurile private, pline de pescari de 1 iunie. Unde şi-au lăsat copiii în acest timp

Cum ţara întreagă este liberă, dar nu toată lumea şi-a propus să ajungă la mare sau la munte, administratorii de lacuri private au încercat să îi prindă în plasă pe cei care se relaxează pescuind.

În felul acesta, bărbaţii au scăpat câteva ore de gura nevestelor care, la rândul lor, au fost poftite să îşi umple timpul fie la echitaţie fie în plimbare cu ATV-ul.

La câţiva kilometri de Bucureşti, pescarii sportivi au avut fir întins de la prima oră.

Pescar: „De când am descoperit pescuitul sportiv, priveşti peştele ca pe un partener, nu ca pe o victimă, iar plăcerea pe care o ai când eliberezi peştele nu poate fi descrisă în cuvinte"

Inevitabil, şi doamna se declară încântată de pescuit.

Femeie: “Pasiune, în primul rând, şi apoi relaxare.”

Reporter: “Captura cea mai mare?!”

Femeie: “Cred că 12 kilograme sau 13, prindem destul de des".

Echipa a funcţionat perfect, iar captura a fost un crap românesc tocmai bun de o poză. După ce i-a tratat rana provocată de cârlig, urmează eliberarea.

Aici cabanele au înlocuit corturile, iar pescarii trebuie să se programeze din vreme pentru a prinde un loc, în ciuda faptului că preţurile nu sunt tocmai mici.

Valentin Popa, administrator complex: "Când afară e cald, ele sunt foarte bine izolate şi e răcoare. Aşa că nu am fost nevoiţi să le dotăm cu aer condiţionat. Preţul pentru o căbănuţă, cu tot cu taxa de pescuit pentru 24 de ore, este de 350 de lei".

Copiii care nu împărtăşesc pasiunea taţilor au avut la dispoziţie o grădină zoologică în miniatură unde au admirat cerbi, porci mistreţi, păuni şi ponei. Struţii au captat, însă, toată atenţia.

Fetiţe: "Sunt foarte mari şi frumoşi.”.

Reporter: “Ai idee cum arată un ou de-al lor?!”

Fetiţe: “Woooow, ce tare!"

Ne mutăm de la Călăraşi în Bistriţa Năsăud. Aici, pescarii au plătit 40 de lei ca să se deconecteze cu lanseta în mână.

Pescar: "Asta e ton şi crap.”

Reporter: “Cât are?!”

Pescar: “2kg 200 fiecare."

Pescăriță: “Merge, am luat un crap de peste 3,8 kg, am eliberat pentru că numai sub 3 kg se păstrează".

A fost voie şi cu grătarul.

Pescar: "Să putem sărbători, mai facem un grătar, nişte mititei, mâine continuăm cu munca. Ca un copil. Păi nu suntem copii? Pensionarii sunt nişte copii şi în mintea copiilor".

În judeţul Bacău, însă nu peştele a fost vedetă, ci caii.

Instructor: "El este preferatul clienţilor. Este Pitbull, are 18 ani şi de rasă Holstein ca văcuţa. Este cel mai cuminte şi specializat pe copii. Are experienţă de 10 ani cu copilaşii.”

Turist: "De ziua copiilor se distrează şi adulţii. Sigur că da. Este prima oară când urc pe un cal şi sper să nu fie şi ultima.”

Cum vacanţa de 1 iunie este abia la început, încă este timp pentru orice pasiune.

