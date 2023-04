La târgurile de Paște se merge pe ideea că se vinde absolut orice. De la drob de cerb, la ciocolată roz și bijuterii

Așa au apărut drobul de curcan, de exemplu, sau din carne de cerb și mangaliță. Există inclusiv pască cu ciocolată sau cu aluat de plăcintă turcească.

Oricum, pe lângă mâncare, am găsit standuri cu obiecte de pielărie, ceramică, artizanat și bijuterii, lucrate manual.

Problema unui domn din piața Nerva Traian este, de fapt, visul oricărui comerciant.

”- Acesta este... mâine vom avea mai mult.

- Ultimul?

- Ultimul”.

A rămas fără drob din cerb și mangaliță. Și, oricum, mai are doar câteva fire de cârnați de vânat și pârjoale.

”Vine Paștele catolic și lumea se aprovizionează din timp”.

”Dacă nu inovezi, nici nu atragi atenția”

De fapt, toate târgurile mizează pe această poftă a românului de a mânca de toate.

”- Acesta este drobul de curcan.

- Ce mai are înăuntru?

- Este făcut din organe și condimente”.

”- Nu, țin post.

- Dumneavoastră?

- Nu, mersi.

- Ați ținut postul și dvs?

- Nu, îmi pare rău.

- Și de ce nu gustați?

- Pentru că țin regim”.

Tot ”din timp”, doar că, pentru Florii, o doamnă cochetă a ieșit la pescuit. Direct de pe grătar.

”Avem și posibilitatea de a lua la pachet. Pentru cei care nu vor să-și facă fum în apartament, să se certe cu vecinii, îi așteptăm aici, în piața volantă”.

În două ceaune imense, fierb liniștit cam cinci sute de porțiii de ciorbă de pește.

”Dacă nu inovezi, nici nu atragi atenția. La târgul din parcul Herăstrău am găsit o pască supraetajată. Are 5 straturi de aluat și multă umplutură. Aceasta e jumătate de plăcintă, pentru că o bucată întreagă are în jur de 13 kilograme”.

Oamenii sunt tentați cu de toate odată intrați în piețe

Patiserii încearcă de fapt să deschidă toate portofelele.

”Pască cu brânză dulce și stafide, pască cu smântână și pască cu ciocolată, pentru copii”.

”- Niciodată n-a gătit!

- Dacă tot găsim de cumpărat, de ce nu?”.

Tot aici, se vând - zic comercianții - cei mai buni cozonaci. Iar pentru cei care vor altceva, o ciocolată artizanală roz, mare cât roata carului.

”Aceasta este culoarea ei naturală, din arborii de cacao, unde sunt fructele de pădure plantate”.

Odată ajunși într-o piață, fie ea și cu specific pascal, oamenii sunt tentați cu de toate. Așa că în jur sunt cojoace, poșete de piele, obiecte sculptate din lemn și piese de artizanat. Dar, dincolo de câte sacoșe adunăm și ce punem în ele, de sărbători contează de fapt cu ce bagaj sufletesc am rămas.

”O să am timp și să pregătesc masa de Paște, și să vin la biserică la Înviere”.

Preot Tarciziu Șerban, Arhiepiscopia Romano-Catolică: ”În Vinerea Mare se celebrează așa-numita Cale a Crucii, sau Drum al Crucii”.

Preoții catolici își așteaptă credincioșii pentru confesiune. Sâmbătă seara, slujba Luminii începe cu o oră înainte de miezul nopții.

