La Spitalul Județean Neamț, pacienții sunt ținuți pe scaune în curte, sub cerul liber. ”Și un câine are o cușcă. Eu nu am”

Pacienții din Neamț sunt ținuți cu orele pe scaune, în curtea spitalului județean, sub cerul liber, pentru că unitatea nu mai are unde să-i țină pe cei suspecți de Covid-19.

Unii stau și mai bine de 10 ore pe scaune, în curtea Spitalului Județean Neamț, scrie Monitorul de Neamț.

“Sunt suspect Covid şi sunt ţinut în curtea Spitalului Judeţean Neamţ sub cerul liber. Am un scaun. Şi un câine are o cuşcă. Eu nu am. Eu trebuie să stau sub cerul liber. Sunt 18 grade. Am ajuns la 17.10 la spitalul judeţean cu o salvare. La 17.30 mi s-au luat probe de sânge şi urină. Pe la ora 21 am făcut CT. Dar am fost adus tot afară. Este plin spitalul”, a scris un pacient.

Iar acesta se consideră norocos față de alții.

”Eu sunt norocos. Alţii sunt de mai bine de 10 ore. Da, afară. Afară pe un scaun. Să stai afară pe un scaun, sub cerul liber, fără mâncare sau un ceai cald, vi se pare medicină demnă de anul 2020? Nu suntem în război. Cineva putea monta un cort pentru cazuri ca şi mine, măcar să nu stăm sub cerul liber. Suntem oameni, nu animale”, a mai scris pacientul.