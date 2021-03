L-a bătut să-i dea o lecție pentru că i-a furat telefonul. Cum a reacționat când a aflat că, de fapt, l-a omorât

Un bărbat de 44 de ani din Botoșani a fost găsit fără suflare, după ce a fost bătut cu sălbăticie de un vecin.

Disputa ar fi pornit de la un telefon mobil, pe care victima l-ar fi furat. Bătăușul se află acum în custodia Poliției și riscă ani grei de închisoare.

Până la finalizarea necropsiei a fost deschis, deocamdată, un dosar pentru moarte suspectă.

Victima locuia într-o casă fără curent electric, într-un cartier mărginaș din Botoșani. Obișnuia să meargă deseori la un prieten, unde se uita la televizor.

Citește și Bărbatul acuzat că și-a omorât fosta iubită susține că se împăcase cu ea chiar în seara crimei

Sâmbătă seara, s-ar fi întâlnit la plecare cu un vecin, spun oamenii din zonă. Bărbatul de 52 de ani l-ar fi acuzat că i-a furat telefonul. De la schimbul de vorbe s-a ajuns rapid la violență. Victima a fost găsită a doua zi de prietenul său.

”Martor: El aseară a ieşit afară din casă, am crezut că pleacă la el. Nu am mai ieşit să îl conduc. Azi dimineaţa când am ieşit, l-am văzut căzut. Mai mişca, dar horcăia, aşa. Nu l-am atins. La scurt timp a murit. Nu mai respira.

Reporter: Unde era căzut?

Martor: În fața ușii la mine.

Reporter: El locuia cu chirie sau cum?

Martor: Nu. El locuia mai la deal. El venea la mine că nu are curent electric și mai venea să vadă meciuri".

Eduard Gurău, medic Ambulanța Botoșani: ”Am fost solicitaţi pentru o persoană găsită decedată, care prezenta un traumatism crano-facial vechi de aproximativ 12 ore, cu multiple escoriaţii şi echimoze în zona feţei. Declarativ, a fost agresat”.

Potrivit martorilor, agresorul și-a recunoscut fapta.

”Martor: M-am dus la Aurel și i-am spus că a făcut o belea.

Reporter: Cel care l-a bătut ce a spus?

Martor: A amețit când a auzit. A venit aici. Nu s-a ascuns.

Reporter: A recunoscut că el l-a lovit?

Martor: Da. A recunoscut. Aseară l-a bătut.

Reporter: Telefonul când i l-a furat?

Martor: În urma cu o săptămână, iar ăsta l-a găsit vândut în piață”.

Individul a fost reținut de polițiști și dus la audieri. Dacă medicii legiști constată că bărbatul a murit din cauza loviturilor, agresorul va fi pus sub acuzare.