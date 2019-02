Kovesi, locul 2 la votul din Consiliul UE. România a votat pentru candidatul francez

Inquam Photos / Octav Ganea

Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe locul 2 la votul ambasadorilor în Consiliul UE.

Ambasadorul României a votat pentru candidatul francez, ca urmare a mandatului dat de Guvernul României, potrivit unor surse europene.

Ambasadorii UE l-au plasat pe candidatul francez pe locul 1, iar pe Kovesi pe 2, la egalitate cu cel german.

Astfel, candidatul francez a avut 50 de voturi, iar Kovesi și cel german - 29 de voturi.

Mesajele europarlamentarului Siegfried Mureșan:

”Cer Guvernului României să ne spună public dacă a supus la vot numirea Procurorului European astăzi în Reuniunea ambasadorilor la Uniunea Europeană din statele membre.

În agenda oficială a reuniunii scria „procesul de pregătire în cadrul Consiliului”. Cer sa ne spună ce s-a votat astăzi și ce rol are votul dat astăzi în procedura de selecție a Procurorului European.

Noi, Parlamentul European, am fost mereu extrem de transparenți; am comunicat din timp că va avea loc audierea celor 3 candidați în data de 26 februarie în Comisia pentru libertăți civile și în Comisia pentru control bugetar din Parlamentul European.

Cer, de asemenea, Guvernului României, să spună public ce mandat a avut România in ședința Consiliului, mai exact, cum a votat delegația României care a condus reuniunea de astăzi.

Președinția română a Consiliului Uniunii Europene este a poporului român, iar Guvernul României trebuie să facă politica oamenilor, nu doar a lui Liviu Dragnea și Tudorel Toader. Guvernul are obligația să fie transparent.”

”Votul dat astăzi la nivelul ambasadorilor UE care a plasat candidatul francez pentru funcția de Procuror European pe primul loc, iar candidatul român și cel german la egalitate pe locul 2 arată lobby-ul puternic făcut de Guvernul francez în sprijinul candidatului său.

Pentru a obține poziția de procuror european, candidatul român are nevoie de 3 atribute:

1. CV solid și recunoscut de decidenții de la nivel european. Această condiție este îndeplinită. Pregătirea excelentă a doamnei Kövesi este recunoscută de prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans (socialist), de miniștrii guvernelor din UE și de europarlamentarii de la principalele grupuri politice europene;

2. Susținerea țării sale. Este evident că Guvernul României si Tudorel Toader au lucrat împotriva, nu în sprijinul candidatului român;

3. Un guvern credibil al țării din care provine care să poată negocia și să poată obține sprijin din alte țări pentru candidatul propriu. Guvernul Dăncilă are zero credibilitate la nivel european așa că și din acest motiv Guvernul României este o piedică, nu un ajutor pentru candidatul român la funcția de Procuror European.”

Laura Codruţa Kovesi s-a clasat pe primul loc în clasamentul realizat de comitetul independent de selecţie, pentru funcția de procuror european.

