Kovesi, aplaudată la Timișoara: ”Sper ca procurorii să rămână independenţi”

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a primit vineri, la Timişoara, ”Premiul Speranţa”, instituit de Societatea Timişoara.

Șefa DNA a declarat că speră ca procurorii să rămână independenţi şi să aibă în continuare legi cu care să poată lucra, astfel încât să-şi facă treaba cât mai bine.

Kovesi a ridicat, în numele DNA, Premiul Speranţa, pentru "cea mai însemnată contribuţie la instaurarea democraţiei, destrămarea structurilor comuniste şi menţinerea speranţei în România".

"Vă mulţumim pentru acest premiu, suntem onoraţi să-l primim şi-l primim cu recunoştinţă. Am primit invitaţia de a participa la acest eveniment în urmă cu câteva săptămâni şi tot atunci am acceptat să particip, în primul rând pentru respectul pe care-l purtăm Societăţii Timişoara şi apoi pentru titlul pe care acest premiu, pe care noi îl primim, îl are, Premiul Speranţa. Societatea Timişoara a fost întotdeauna consecventă în a promova şi apăra valorile democratice şi statul de drept.

Dar ceea ce apreciez împreună cu colegii mei este consecvenţa cu care au apărat şi a promovat un alt lucru: 'Lupta cu oboseala şi resemnarea celor care au renunţat să mai spere în adevăr şi cinste'. Este un alt motiv pentru care am acceptat să vin azi la acest eveniment. Şi noi, ca procurori, avem aceeaşi datorie, să respectăm şi de a căuta adevărul, de a ne face datoria respectând legea, de a fi cinstiţi şi oneşti în tot ceea ce facem. Vom continua să facem acest lucru şi pe viitor", a afirmat Kovesi, potrivit Agerpres.

Ea a subliniat că independenţa procurorilor, a sistemului judiciar şi o legislaţie eficientă sunt premisele fundamentale pentru a lupta cu infracţionalitatea, dar şi pentru a lupta cu corupţia şi în special cu înalta corupţie.

"Sper, împreună cu colegii mei, ca procurorii să rămână independenţi. Sper să se păstreze stabilitatea instituţională şi legislativă, sper să avem în continuare legi pe care le putem folosi şi să ne facem treaba cât mai bine. Aşteptările din partea societăţii în ceea ce priveşte activitatea noastră sunt ridicate, legitime, sunt întemeiate şi încercăm şi continuăm să ne facem treaba cât mai bine în fiecare zi. Independenţa procurorilor, a sistemului judiciar şi o legislaţie eficientă sunt vitale şi sunt premisele fundamentale pentru a lupta cu infracţionalitatea, dar şi pentru a lupta cu corupţia, în special cu corupţia la nivel înalt. Sperăm ca aceste lucruri să nu se schimbe", a afirmat Laura Codruţa Kovesi.

În Laudatio, preşedintele Societăţii Timişoara, Florian Mihalcea, a punctat faptul că DNA a anchetat 14 miniştri şi peste 50 de înalţi demnitari, dintre care 27 au fost trimişi în judecată, fiind confiscate sume impresionabile de bani de la aceştia, ca urmare a unor sentinţe judecătoreşti definitive.

Din 1992, Societatea Timişoara a decernat Premiul Speranţa unor personalităţi precum regele Mihai, Corneliu Coposu sau Monica Lovinescu.

"Premiul Secera şi Ciocanul voiam să nu-l mai acordăm decât lui Ion Iliescu, dar se pare că sunt tot mai mulţi candidaţi care vor să-i uzurpeze locul. Anul acesta, Secera şi Ciocanul merg la Liviu Dragnea şi la Călin Popescu Tăriceanu. Premiul le va fi trimis prin parlamentarii de Timiş", a adăugat Mihalcea.

Premiul "Alexandra Indrieş" l-a primit scriitorul şi jurnalistul Radu Vancu, Premiul "Oscar Berger" i-a revenit pentru jurnalismul civic ziaristului Liviu Avram, iar Premiul "Ion Monoran" - istoricului şi cercetătorului Mădălin Hodor.

