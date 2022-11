Justițiarului de Berceni i-a fost pusă brățară de monitorizare. Fosta iubită a primit ordin de protecție

Fosta sa iubită îl acuză de hărțuire și a depus o plângere împotriva lui în urmă cu doi ani. Vineri, ea a primit ordin de protecție.

„Am făcut plângere după ce am primit amenințarea cu arma și cu decapitarea și am zis că suspectez că ar putea fi fostul meu. M-au sunat de dimineață, să merg să completez un formular, să vedem dacă e risc iminent. Am răspuns la întrebările dintr-un chestionar și a ieșit că e risc iminent”, a povestit ea pentru Libertatea.

După expirarea celor cinci zile de monitorizare, fosta parteneră va trebui să meargă în instanță pentru a cere prelungirea.

„Știți cum a fost Diana amenințată ieri sau alaltăieri de niște conturi false? Ea a venit la poliție și a declarat că eu am amenințat-o. Și m-am ales cu asta (n.r. - brățară de monitorizare). Deși știe că nu sunt eu, a declarat că sunt eu. Voi ataca în instanță”, a transmis Justițiarul de Berceni pe contul său de Instagram.

Ulterior, Alexandru Costandachi a publicat următorul mesaj: „Dacă primiți amenințări de la conturi false, mergeți la poliție și declarați că eu am făcut-o. Funcționează garantat”.

Fosta iubită a depus plângere pe numele bărbatului în urmă cu doi ani, după ce a primit sute de apeluri, mesaje și e-mailuri, dar și după mai multe vizite la ea la apartament, chiar și la miezul nopții.

Libertatea a făcut publice mai multe capturi de ecran primite de la tânără. În imagini apar conversații dintre cei doi, nenumăratele apeluri primite de la Justițiarul de Berceni, transferuri bancare prin care îi trimitea mesaje, dar și un videoclip filmat de camerele de supraveghere ale blocului în care locuiește Diana. Detalii AICI.

Comunicatul oficial transmis de poliție

La data de 24 noiembrie 2022, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 11 a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că ar fi primit mesaje de amenințare, în mediul online, de la persoane necunoscute.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de amenințare, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

De asemenea, în cursul acestei zile, în urma verificărilor efectuate, femeii i-a fost întocmit un formular de evaluare a riscului, fiind emis un ordin de protecție provizoriu față de un bărbat. Asupra acestuia a fost montat un dispozitiv de supraveghere electronică.

Dată publicare: 25-11-2022 21:14