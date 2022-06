Indivizii habar nu aveau că nu vorbeau, în realitate, cu nişte copile, ci cu tineri care le-au întins o capcană pentru a-i demasca. O parte dintre cei prinși figurează în registrul agresorilor sexuali.

Mai multe imagini, pe care le puteți vedea în VIDEO de mai sus, au fost surprinse de o tânără care se plimba pe o stradă din Sectorul 3 din Bucureşti. Individul din filmare făcea gesturi obscene în fața fetelor care treceau pe acolo. Nu era pentru prima dată când era văzut acolo.

Alexandra, martor: „L-am mai alergat de câteva ori, dar nu am avut curaj să-l filmez. Acum l-am văzut că se uita şi am pregătit telefonul. Mai era o domnişoară în faţa mea, am văzut că a văzut-o şi s-a ascuns după maşină, de aceea era atât de pregătit”.

Încă de anul trecut, femeia a sesizat la 112 ce face individul, iar o vreme zona a fost monitorizată de poliţie.

Cum a acționat „Justițiarul din Berceni”

Tot în București un alt individ împărţea numărul lui de telefon pe stradă minorelor şi le spunea că vrea să aibă relaţii intime cu ele. Acesta a ajuns pe mâna unor tineri care s-au hotărât să acţioneze înainte să păţească cineva ceva. Şi-au luat şi un nume: justiţiarul de Berceni.

Alexandru Constandachi: „L-am prins, l-am dat pe mâna poliției, am făcut denunțul. Dumnealui i s-a făcut rău, l-a luat salvarea și, momentan, se fac cercetări. Nu am primit vreun răspuns oficial”.

După ce au demascat primul posibil agresor, tinerii au fost şocaţi de câte mesaje au primit de la alte victime.

Alexandru Constandachi: „Sunt foarte mulți care ne scriu, mesaje de la diferite victime, care ne spun despre diferiți posibili prădători. E o muncă continuă, nici nu avem timp să luăm toate cazurile și încercăm să le luăm pe cele mai importante”.

Reporter: „Câte mesaje vă vin zilnic de la victime?”

Alexandru Constandachi: „În fiecare seară stau două, trei ore pe ziua curentă și tot nu am ajuns la toate”.

Până acum, au dat în vileag 13 bărbaţi care doreau să se întâlnească la ei acasă cu fetiţe de 14 ani. Ultimul era paznic la un mall din Capitală.

Poliţiştii atrag atenţia ca aceste activităţi sunt riscante şi îi sfătuiesc pe cei care au astfel de inițiative să fie la fel de precauți ca victimele.

Daniel Saltelechi, vicepresedintele Sindicatului poliţiştilor EUROPOL: „Garantat avem de-a face cu persoane cu anumite dereglări psihice și e recomandat ca fetele să păstreze distanța față de aceste persoane, să evite să intre în locuri, spații înguste împreună cu acestea, cum ar fi lifturi sau scări de bloc, și să anunțe imediat poliția la numărul 112”.

Sunt peste 50 de mii de agresori sexuali care sunt trecuţi într-un registru naţional atunci când sunt prinşi că au comis o infracţiune.