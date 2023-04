Jurnalista Iulia Marin a murit la 32 de ani. A fost găsită fără suflare în garsoniera sa

Marți, ea a fost găsită fără suflare în garsoniera ei, potrivit unor surse din poliție.

Cauza decesului este necunoscută momentan.

Iulia Marin avea o experiență de 11 ani în presă. Ea a debutat la Adevărul, apoi a continuat la PressOne, Recorder, Gândul și Libertatea.

Potrivit unor postări scrise pe contul ei de Facebook, Iulia se lupta cu depresia de mulți ani.

„Stau și ma gândesc ce bizar e ca viața mea toată depinde de câteva zeci de miligrame dintr-o substanța de care abia am auzit. Și, când zic ca viața mea toată, nu e nicio exagerare.

Am ajuns in punctul in care îmi e rusine sa mai vorbesc despre depresie sau sa o invoc, in punctul in care nu mai înțeleg ce e in neregula de nu mai pot funcționa. “Ca înainte”, îmi șoptește creierul meu. Sau măcar ca intr-o zi oarecare, dintr-un trecut care se tot îndepărtează.

Am ajuns sa urăsc însuși termenul de “depresie”. Îl reneg adesea, ma mint singura, ascult muzica, fac orice ca sa schimb aceasta stare. Și ea nu se schimba decât foarte rar”, a scris ea într-o postare.

În cazul în care dvs sau o persoană cunoscută vă confruntați cu simptome ale depresiei puteți apela numărul Telverde: 0800 0800 20.

