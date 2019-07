Judecătorul Cristi Danileţ este supus unei acțiuni disciplinare din cauza unui interviu

Inspecţia Judiciară a anunţat joi că a exercitat acţiunea disciplinară faţă de judecătorul Cristi Danileţ de la Tribunalul Cluj.

Motivul: manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în afara exercitării atribuţiilor de serviciu.

"S-a reţinut că judecătorul, în afara programului de serviciu, a acordat un interviu în cadrul căruia a formulat afirmaţii de natură să ofenseze alte persoane sau instituţii, cu implicaţii politice sau care afectează imparţialitatea autorităţii judecătoreşti", se precizează într-un comunicat al Inspecţiei Judiciare.

Conform aceleiaşi surse, acţiunea a fost înaintată Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la angajarea răspunderii judecătorului.

Danileț: Accept provocare, promit să recidivez

În replică, judecătorul Danileț susține că acceptă provocarea Inspecției judiciare și promite că va recidiva.

”Eu dau interviuri la presă din anul 2003 (sute de interviuri), scriu pe blog din anul 2007 (peste 650 de postări) și pe FB din anul 2010 (peste 15 mii de postări). Niciodată până anul acesta nimeni nu a adus vreo obiecție cu privire la cele susținute de mine cum că aș încălca legea statutului magistraților.

Mai mult, am educația necesară să nu atac vreodată persoane sau instituții, ci să amintesc de principii, atragând atenția publicului cu privire la încălcarea regulilor statului de drept și ale independenței justiției. Știu că am deranjat, dar nici nu mi-am propus să mă placă careva. Într-o țară în care e ceva comun dictonul „legea e făcută ca să fie încălcată” a spune cuiva că încalcă legea te face instantaneu dușman. Promit să recidivez de câte ori am ocazia, cu orice risc.” - a anunțat Danileț.