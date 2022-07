Joe Biden are COVID-19. Președintele american „se confruntă cu simptome foarte ușoare”

Secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a transmis că Biden, în vârstă de 79 de ani, „se confruntă cu simptome foarte ușoare” și „a început să ia Paxlovid”, un medicament antiviral.

El urmează să se izoleze la Casa Albă şi să continue să-şi îndeplinească atribuţiile, anunţă Casa Albă.

BREAKING: President Joe Biden has tested positive for Covid-19.

He has "very mild symptoms" has has begun taking Paxlovid, per @PressSec.