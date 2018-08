Jandarmii spun că existau "informări" despre grupuri care vin la protest să producă violenţe. De ce nu au fost oprite

AFP

Reprezentanţii Jandarmeriei au vorbit despre "grupuri care au venit cu intenţia de produce violenţe” la protestele din Piaţa Victoriei.

"Grupul de persoane violente era unul compact şi foarte bine organizat, având un obiectiv bine determinat – acela de a instala haosul şi de a vandaliza zona din Piaţa Victoriei.”, a spus sâmbătă, în conferinţa de presă, locotenent-colonel Marius Militaru, şef ul Serviciului Comunicare din Jandarmeria Română.

Întrebat cine sunt „huliganii” menţionaţi de oficiali în declaraţiile lor, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a spus că e vorba de „grupuri de oameni care au venit cu intenţia de produce violenţe”.

Marius Militaru a precizat apoi că „au existat informări între structurile statului, a existat o cooperare permanentă, un schimb de informaţii”. Întrebat de ce nu au fost opriţi, el a răspuns: „Poţi opri o persoană, poţi opri libertatea de a circula? La controalele preventive nu am găsit nimic. De fapt, am găsit electroşocuri. Au fost multe elemente pe care noi am reuşit să le preîntâmpinăm prin controale”

Pe tot parcursul zilei au existat schimburi de date, de informaţii. Nu poţi interzice unei persoane să participe la o activitate cât timp nu ai toate elementele să faci acest lucru, Intervenţia în cadrul unei mase de oameni destul de mare e uneori nu dificilă, chiar imposibilă”, a mai spus Georgian Enache.

„Au fost grupuri compacte, dar dispersate, riscurile intervenţiei erau foarte mari. Când s-a intervenit cei care erau în aceste grupuri au început să lovească manifestanţii paşnici. Erau bine organizaţi”, au mai spus reprezentanţii Jandarmeriei. „Nu se poate face o delimitare matematică. Legea ne permite să ripostăm. Nu putem permite unor grupuri izolate să atace instituţiile fundamentale ale statului să noi să rămânem impasibili”.

