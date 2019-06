Iubita lui Radu Mazăre povestește momentul arestării: ”Ne-au luat toate lucrurile”

Roxana Mihalache, logodnica lui Radu Mazăre, a mers miercuri să-l viziteze pe fostul primar al Constanței.

Este pentru prima dată când cei doi se întâlnesc, de la extrădarea din Madagascar și încarcerarea în România. Roxana Mihalache a fost cerută în căsătorie prin telefon de fostul edil, iar cununia civilă va fi oficiată chiar în spatele gratiilor.

”Nu m-am așteptat a fost o surpriză, placuta de altfel. Relația pe care o am cu Radu am trait-o ca și cum am fi fost deja căsătoriți. O simt ca pe un act formal. O simțeam ca și relație deja oficializată. Nu avem de ce să ne chinuim că ne desparte un zid”, a spus logodnica lui Mazăre.

Roxana Mihalache a povestit și modul în care ea împreună cu Radu Mazăre au fost arestați în Madagascar.

”Eram împreună pe aeroport, voiam să ne întoarcem în capitală. Ne-am lăsat bagajele, am făcut check-inul. Ajungând mai devreme, am hotărât să mergem să mâncăm la un restaurant în apropiere. Ne-am întors pentru a reface formalitățile, iar în momentul respective, au venit doi polițiști, sa le spun, de la frontieră, care ne-au luat documentele și ne-au dus într-un birou.



Acolo, ne-au luat telefoanele și ne-au zis să așteptăm. Am așteptat o oră până a venit cineva, fără a se prezenta, și ne-au zis că trebuie să mergem cu ei la poliție. Ne-au luat toate lucrurile și ne-au ținut, practic, arestați într-un birou. El nu a avut niciodată probleme la nivelul țării Madagascar. Autoritățile știau că el locuiește acolo”, a povestit Roxana.

Radu Mazăre a fost extrădat în România pe 20 mai, el având o condamnare definitivă de 9 ani închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză. De asemenea, el mai are două condamnări în alte dosare, dar care nu sunt definitive.

