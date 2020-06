Italia și Franța, incluse pe lista ”zonelor verzi”. Ce măsuri trebuie respectate la graniță

Vestea că Italia și Franța, au fost incluse pe lista "zonelor verzi", iar cei care vin din aceste țări, nu mai trebuie să stea în izolare două săptămâni, i-a bucurat pe mulți români, care vor să vină acasă.

Măsura luată aseară de guvernanți, mai include în lista "verde" pentru călătorii, și Finlanda, Estonia și Irlanda. Epidemiologii atrag însă atenția, că se menține riscul sporit de infectare, dacă nu sunt respectate, condițiile de distanțare.

Voichița Olaru este din Dolj și lucrează de 15 ani în Italia, unde este asistentă. Îngrijește pacienți bătrâni la un spital din Bologna și s-a infectat cu COVID-19, în luna aprilie.

Voichița Olaru, asistent medical: „A evoluat foarte rău. Din 28 de când m-au mutat aici a fost o agonie. Mi-a pus oxigen, au vrut să mă bage în terapie intensivă, dar Dumnezeu a făcut o minune într-o noapte și nu am mai intrat. Mi-au pus o pompă de antibiotic, legată 24/24 o țineam și la baie, injecții în burtă".

Imediat ce s-a vindecat şi-a dorit să vină în România, în vacanţă. A oprit-o doar faptul că nu-şi putea lua decât 2 săptămâni concediu şi le-ar fi petrecut în izolare. Acum, cu noile măsuri, abia aşteaptă să revină în ţară.

Voichița Olaru, asistent medical: "Vreau să vin, nu doream să stau numai în casă şi în curte, am de făcut nişte drumuri".

În ultimele 24 de ore, pe la vama Nădlac au trecut 2800 de oameni, mulţi români din Italia şi Franţa. Unii erau pe drum când guvernul a luat măsura eliminării izolării, aşa că au aflat abia în vamă că nu mai stau în izolare.

Români întorși din Italia: "Venim din Italia am aşteptat foarte mult, suntem de 3 saptămâni în concediu, două am stat în Italia şi am zis să mergem măcar câteva zile acasă".

Femeie care se întoarce în România: "Eu vin o dată pe an acasă şi eu nu am stat în carantină nici în Italia. Aici nu mai e nevoie şi mă bucur".

Doi bărbaţi, stabiliţi cu familia în Franţa îşi duc copiii la bunici: "Venim pentru că avem părinţii, familia aici, tatăl e bolnav, mai mergem să îi vedem cât mai trăiesc şi e bucurie pentru copii. Stăteam şi în izolare, dacă era nevoie, dar acum ne bucurăm că putem sta fără".

Se reiau şi zborurile pe rutele Italia şi Franţa. Pe aeroportul din Bacău, cursele pentru Italia încep de joi, iar la Iaşi este aşteptată în această seară prima cursă de la Bergamo.

Români bucuroşi că nu vor mai sta în izolare au fost şi pe aeroportul Henry Coandă, unde a aterizat dimineaţă o cursă de la Veneţia, iar după amiază două aeronave de la Bologna şi Pisa.

Medicii epidemiologi avertizează însă ca un flux mare de călători poate duce la creşterea cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19. Salvarea poate veni tot de la respectarea măsurilor de igienă şi distanţare.

Virgil Musta, specialist boli infecţioase: "Dacă se respectă, dacă poartă mască, spală mâinile, nu vor fi probleme, dacă ignoră şi merg ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic atunci vom avea repercusiuni".

Efectele acestei măsuri vor fi vizibile la graniţele României într-o zi, două, când vor ajunge acolo cei care au plecat spre ţară cu maşina din Italia ori Franța imediat ce au aflat vestea bună.