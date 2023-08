Ion Doldurea, tatăl patronului care deține stația GPL ilegală din Crevedia, se autosuspendă din PSD. „Nu am nicio scuză”

Firma respectivă se numește Flagas SRL, iar proprietarul ei este Ionuț Daniel Doldurea, fiul lui Ion Doldurea.

Ion Doldurea a anunțat, duminică seară, că se autosuspendă din PSD, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Doldurea a precizat că „sub imperiul emoţiilor” i-a declarat unei jurnaliste, referindu-se la pompierii care au intervenit la deflagraţie, că „este problema lor”, declarație pentru care își cere scuze.

„Având în vedere situația creată, deși nu am și nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”, a adăugat el.

