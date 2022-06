La Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului județean ajung zilnic zeci de oameni mușcați de aceste insecte. Dacă ajungeți în această situație, specialiștii vă recomandă să mergeți la medic.

La Iași, peste 50 de oameni au avut nevoie de îngrijiri, doar weekendul trecut, iar luni noapte, alte 10 persoane au mers la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sfântul Spiridon”.

Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD Spital „Sfântul Spiridon” Iași: „S-a identificat plaga la nivelul membrelor inferioare sau superioare, acolo unde sunt cele mai frecvente localizare. Căpușa trebuie extrasă cât mai rapid, poate fi extrasă cu o pensă și de către persoana care o identifică, fără a traumatiza zona, utilizând un dezinfectant simplu și spălarea zonei cu apă și săpun.”

Medicii spun că cei mai predispuși la înțepături sunt copiii, mai ales că parcurile de joacă și spațiile verzi sunt extrem de aglomerate în fiecare sfarșit de săptămână. În cazul celor mici, tratamentul trebuie aplicat la cel mult patru ore de la înțepătură, pentru a nu apărea complicații.

Băiat: „Am avut o singură dată una, la încheietură, aici, și am scos-o singur. Eu nu am simțit când m-a înțepat. Nu, nu. Doar seara am văzut-o, am observat-o. Cu o pensetă mică.”

Femeie: „Nu am avut probleme, dar ar trebui, este destul de riscant. Probabil dacă aș identifica-o, ar trebui extrasă imediat și după, dacă ar fi ceva mai grav, probabil aș merge la urgențe. Nu mi-e teamă, dar știu că sunt mai multe și acum cred că aș lua mai multe măsuri, să fiu sigură.”

Femeie: „Nu. Singură.”

Medicii infecționiști ne recomandă să tratăm mușcătura de căpușa cu maximă seriozitate. Unele pot fi infectate cu bacteria Borellia și pot transmite altfel boala Lyme, care are impact și asupra sistemului nervos uman. Dacă ați fost înțepat de o căpușă, primul lucru pe care ar trebui să îl faceți este să vă spălați pe mâini. Abia apoi, dacă insecta nu a intrat mult sub piele, încercați să o extrageți cu o pensetă. Însă, dacă acea căpușă este bine înfiptă în tegument, ar fi bine să mergeți la medic, într-o unitate de primiri urgențe.