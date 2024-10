Învățământul dual câștigă teren în rândul tinerilor. Companiile sunt dispuse să îi învețe tot ce este nevoie

Studenții sunt încântați că, pe lângă partea teoretică, se bucură și de cursuri în cadrul unor companii dispuse să îi învețe tot ce este nevoie pentru a intra cât mai repede pe piața muncii.

Într-o companie care dezvoltă produse pentru laboratoare de cercetare și accesorii pentru industria medicală şi-au găsit loc şase studenţi care au ales să studieze robotică în sistem dual la Universitatea Politehnică Timișoara.



Costi Laslău - director operațional companie: "Ne-am dat seama că este nevoie ca toți studenții să vadă ceea ce se întâmplă în mediul de afaceri, de a folosi echipamente de ultimă generație și de a învăța în companii. Acești studenți o să fie dezvoltați pe ceea ce își dorește compania, o să se obișnuiască cu sistemele unei companii, cu modul de lucru."

Cristian era deja admis din vară la o facultate cu program tradiţional, dar, când a auzit despre această oportunitate, nu a stat pe gânduri.

Cristian Păun – student: "Am zis că am oportunitatea de a mă dezvolta în companii de top. Am speranța că voi fi arondat cu un loc de muncă în compania unde fac practică acum."

Chiar dacă sesiunea de admitere a avut loc în toamnă, interesul a fost mare - doi candidați pe un loc la buget.



Daniel Nichiteanu – student: "Mi-a plăcut chestia de învățământ dual, fiind o inovație la noi. Robotica știu că e ceva de viitor."



Cosmin Ginghină – student: "Acest sistem dual oferă o oportunitate foate bună pentru a căpăta experiență."



În această vară, Ministerul Educației a aprobat 18 programe de licență în sistem dual în mai toate centrele universitare din țară.



Robert Kristof – prodecan: "Studenții vin și învață, pe de-o parte la facultate, dar au și laboratoare în cadrul companiilor partenere. Ei au acces la companii, învață procesele direct, real, cum se întâmplă în mediul privat și le cresc șansele de angajabilitate."

Jumătate dintre cursuri sunt teoretice, pe băncile unversitatilor. În restul timpului, tinerii ajung în companii care s-au înscris în acest program. Studenţii primesc şi o bursă - 700 de lei pe luna.

Şi Universitatea Babes-Bolyai are trei specializări în sistem dual, iar multe dintre locuri s-au ocupat.

