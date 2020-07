Inundații și furtuni, în jumătate de ţară. ”Ce-ți mai trebuie litoral? Faci aici baie!”

Au fost anunțate furtuni violente în ultima zi a săptămânii. Mai mult de jumătate de țară s-a aflat sub cod portocaliu. Ploile au măturat orașul Alba-Iulia.

În unele cartiere șuvoaiele de pe străzi au năvălit în curțile și garajele oamenilor.

Mai multe mașini au fost acoperite de ape. Probleme au fost și în alte localități din județ.

”Ce-ți mai trebuie litoral? Faci aici baie!”.

”Fii atent până unde e apa! În curând ajunge la un metru”.

În acest cartier din Alba-Iulia a fost dezastru. Apa murdară a trecut de capotele mașinilor iar proprietarii n-au reușit să le scoată la timp.

Proprietară mașină: ”Mi-a fost parcată în garaj și azi-dimineața când ne-am trezit apa era deasupra de genunchi și nu am mai putut să o mai scoatem de acolo, în 15 minute nu s-a mai putut intra. Odata ce a ajuns la baterie nu am mai putut să le scoatem de acolo. Foarte mare apa, 1 metru”.

La câteva străzi distanță a cedat canalizarea, iar șuvoaiele au acoperit curțile și grădinile.

Femeie: ”Să aibă 60-50-60 de cm apa. A plouat și încontinuu și de acolo vine, nu a mai putut să curgă apa pe stradă, a venit prin grădină”.

Bărbat: ”Tot ce am avut plantat îi distrus. Din drum a venit apa, a intrat în curte, a ieșit și din canalul mare, grădina e plină, curtea, a plouat toată noaptea”.

”Apa are cred că vreun metru și douăzeci”

Femeie: ”Când am ieșit din casă nu am mai putut intra, venea pe sub porți, a intrat prin holul ăsta și s-a dus în grădină, aici eu cred că are vreun metru și douăzeci, dacă aragazul îmi e până aici și nu se vede”.

Au fost afectate și clădirile de birouri.

Femeie: ”A intrat în birouri, de asta nu am reușit să deschid încă. Canalizările nu duc”.

Căpitan Radu Botezan, purtător de cuvânt ISU Alba: ”Avem probleme cu apa care s-a acumulat în demisoluri. Intervenim cu 7 motopompe și două motopompe remorcabile”.

Astfel de episoade se pot repeta în jumătate de țara. În anumite județe se pot produce furtuni și pe parcursul nopții.