Inundații puternice în Argeș. Localnicii s-au trezit cu animalele înotând în gospodării

A fost din nou potop, în Argeş, pentru a doua zi la rând! După ce a căzut grindina, o ploaie torenţială a făcut, marți seară, prăpăd în oraşul Ştefăneşti.

Şanţurile de pe marginea şoselei principale - vechiul drum Bucuresti-Pitesti - nu comunică între ele, aşa că toată apa s-a strâns pe asfalt, apoi s-a revărsat în curţile oamenilor, iar unora le-a intrat şi în case!

A început să plouă torenţial şi, în scurt timp, apa a năvălit pe străzi şi în curţi, povestesc oamenii din Ştefăneşti. Mai multe gospodarii, dar şi câteva magazine şi curtea bisericii au fost inundate, iar parcul părea o baltă uriaşă.

Femeie: "Odată s-a dezlănţuit. Aveam senzaţia că deasupra am o mare, o mare, şi a dat şi cu piatra! Am văzut cum vine viitura. Deci am văzut-o pentru că a început aşa, o ceaţă, de la poartă."

Unii s-au trezit ca animalele aproape că înotau în gospodărie.

Femeie: "Ploaia a terminat grădinile! Ia uite, sunt porcii în apă! Ia să vedeţi grădină, sunt zarzavaturi, sunt de toate! Acolo, unde sunt pocii, sunt roşii, dar ce roşii mai sunt alea, ia uitaţi? În solar, la fel, ia uitaţi!"

A fost a doua zi la rând, se plâng mulţi, când au fost inundaţi.

Localnic: "Pământul e satul, ne-a inundat şi aseară şi veniţi să vedeţi ce e în curte, porcii nu mai ştiu unde să-i pun, în pod."

În plus, tot ce plantaseră în grădini este acum compromis.

Reporter: "Mai aveţi ceva?”

Femeie: “Nimic, nimic! Dacă e apa atâta? Cum să mai avem? Pusesem de toate!"

Reporter: "Cum aveţi în curte?”

Localnic: “Plin, plin până la gard. E un metru în grădina apă. Pomii sunt până la craci.”

Reporter: “Aveţi animale?”

Localnic: “Le-am băgat sus, undeva.”

Reporter: “Va mai rămâne ceva, din răsaduri, ce aţi pus?”

Localnic: “Ce să mai rămână?"

Unora, apa le-a intrat şi în case.

Femeie: "Tot a fost plin de apă! Deci uită-te, nu mai e apă! Bucătărie, baie, uite, bucătărie tot! Hol, baie, baie tot ... hol, tot, şi uite ce e aici! Şi apoi s-o iei spre garaj! Prăpăd! Prăpăd!"

Necăjiţi, oamenii au muncit până seara târziu să scoată apa din locuinţe şi din curţi.

