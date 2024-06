Steffi Graf şi Andre Agassi au dezvăluit care este cheia succesului în tenis. Ce cred despre Simona Halep

Legendele tenisului i-au avut ca adversari pe Simona Halep şi Andrei Pavel, în cadrul Sports Festival iar duminică i-au acordat un interviu Andreei Esca.

Graf şi Agassi s-au căsătorit în 2001 şi au împreună doi copii mari.

Americanul de 54 de ani, Andre Agassi, este printre cei mai buni jucători de tenis din toate timpurile. A câştigat opt turnee de Mare Șlem și o medalie olimpică de aur, în 1996, la Atlanta.

Andreea Esca: Când a început totul? De la părinţii tăi?



Andre Agassi și Steffi Graf: ”Pentru mine a fost direct. N-am avut de ales decât să joc tenis. E foarte simplu. Eram cel mai mic dintre 4 fraţi, în casa noastră se juca tenis. Era cel mai scurt drum către visul american pentru tatăl meu: Fă bani! Câştigă! Fii numărul 1 în lume!"

La rândul ei, nemţoaica Steffi Graf a devenit prima jucătoare de tenis care a realizat Golden Slam-ul, câștigând toate cele patru titluri majore de simplu plus medalia olimpică de aur în același an.

Andreea Esca: Cât de importantă e partea psihică în tenis?



Andre Agassi și Steffi Graf: ”E 100% fizic, 100% psihic, 100% emoţional. Dacă lipseşte unul e un mare dezavantaj. Un lucru e cert: e nevoie de o disciplină incredibilă. Şi cred că asta poate veni din două locuri: poate veni din frică - ceea ce am trăit eu când am crescut, nu am avut de ales, a trebuit să am succes pentru că nu aveam altceva, trebuia să câştig, asta e un motor foarte bun, sau poate veni din pasiune - ceea ce am avut luxul să trăiesc în carieră, să trec de la frică la pasiune, dar a fost un carusel să ajung aici".

Tenisul i-a adus împreună iar în 2001 s-au căsătorit după ce Agassi a divorţat de actriţă Brooke Shields.

Andreea Esca: Cum v-aţi cunoscut? Cum aţi decis să fiţi un cuplu?

Andre Agassi și Steffi Graf: ”Am fost absorbit de ea cum face faţă problemelor prin care treceam şi eu în jocul ăsta, ea trecea prin ele fără efort, cel puţin aşa se vedea din afară. Şi când am avut şansa să o conving că merită să petrecem puţin timp împreună a fost o zi fericită pentru mine.

- Aşa a fost!"

De la întâlnirea legendara de pe terenul de tenis din Cluj-Napoca nu a lipsit Ilie Năstase un vechi prieten de-al lui Agassi.

Andreea Esca: Te-ai întâlnit cu Ilie Năstase ieri. Ştiu că ai o poveste amuzantă despre el în cartea ta.



Andre Agassi: ”Ilie şi cu mine avem o poveste lungă. Venea la Las Vegas când aveam doar 7 ani. Jucam tenis şi m-a observat - un copil atât de mic care nu ratează niciodată - a venit să jucăm împreună şi apoi a devenit o tradiţie în fiecare an. Mereu îmi spunea Snoopy”.



Andreea Esca: Cum vedeţi viitorul Simonei Halep?



Andre Agassi și Steffi Graf: ”Asta îi spuneam şi ei ieri: este alegerea ei, e un lucru minunat să ai asta. Ai făcut totul şi acum poţi alege dacă asta îţi doreşti. Ştiu că fizic nu e uşor, devine tot mai greu cu vârsta. Dar a făcut-o de atâtea ori, a dovedit de fiecare dată că e fidelă sportului".

Cei doi jucători au ajuns pentru prima oară în România cu ocazia Sports Festival.

