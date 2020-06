Intervenție ca-n filme a unui polițist din Târgu-Jiu. Cum a reușit agentul să salveze o femeie atacată de un tâlhar

Intervenție ca-n filme a unui polițist din Târgu-Jiu. Agentul a sărit din pat, în pijamale, să salveze o femeie atacată de un tâlhar. S-a întâmplat chiar în dreptul casei sale, iar suspectul, care a fugit cu geanta victimei, a fost culcat la pământ în câteva secunde.

Ironic este că răufăcătorul l-a amenințat pe bărbat cu poliția.

Polițist: ”Femeia se îndrepta către casă, iar el probabil a bruscat-o, a atacat-o şi a adus o undeva până în zona asta şi aici trăgea de geanta, când am ieşit din casă. După care i a smuls geanta şi a plecat în fugă”.

Scenele s-au întâmplat puțin după ora șase dimineața. Ca mulţi alţii, poliţistul dormea încă. A tresărit în momentul în care a auzit ţipetele disperate în dreptul locuinţei sale.

Bogdan Chirițoiu - poliţistul erou: ”N-am făcut decât să plec în urmărirea lui şi l-am prins undeva la 60 de metri, am acţionat instinctual aş putea spune - în pijamale - da, chiar nu am stat să mă gândesc la ce port. Am auzit femeia ţipând foarte tare şi am acţionat în consecinţă. - ce a zis când l ai prins - ceva de genul că o să chem poliţia. Şi eu i am spus că sunt poliţist şi mi s a părut amuzant ca m a întrebat de ce”.

Rudele poliţistului au rămas cu gura căscată. Inițial, au crezut că se întâmplă ceva chiar în casa lor.

Adelina Andreescu - sora poliţistului: ”Vă spun sincer că m-am îngrozit, nu ştiam pe unde să ies mai repede. Am avut impresia că e la noi în casă. Am ieşit, am alergat la poartă, agresorul era deja imobilizat de fratele meu, era şi soţul cu el, femeia tremura toată, vă daţi seama”.

Marius Andreescu - cumnatul poliţistului: ”Nu s-a mai gândit cum să se îmbrace, dacă să se încalțe, a fugit după el desculţ, aşa cum s-a dat jos din pat şi l-a prins ca-n filme, vă daţi seama, când am ajuns eu agresorul era deja imobilizat”.

Bogdan Chirițoiu: ”S-au speriat foarte tare şi ei, a ieşit după mine soţia să vadă ce se întâmplă pentru că am plecat foarte repede atunci şi a ieşit şi ea ca şi mine, după ce a auzit ţipetele”.

În scurt timp, colegii polițistului l-au preluat pe tâlhar.

Miruna Prejbeanu - purtător de cuvânt IPJ Gorj: ”O patrulă de siguranţă publică s-a deplasat imediat la locul sesizării şi l-a încătuşat şi preluat pe bărbatul de 47 de ani din Târgu Jiu care fusese iniţial imobilizat de colegul nostru de 32 de ani. În cauză poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie”.

Bogdan Chirițoiu: ”În primă fază nici nu mi-am dat seama că este vecina mea, care locuieşte aici, neavând timp să procesez ce se întâmplă foarte mult. Eu am văzut doar cum îi trage geanta şi am plecat în urmărirea lui”.

Agresorul este cunoscut drept o persoană cu probleme de natură psihiatrică. Din această cauză, va fi mai întâi supus unei expertize de specialitate. De abia apoi, anchetatorii vor decide dacă se impune arestarea lui sau internarea într-o unitate medicală.