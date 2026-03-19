Cu ajutorul aplicației Flightradar24 pot fi urmărite avioane comerciale, dar și zboruri speciale sau militare.

Platforma - administrată de o companie din Suedia - funcționează prin semnale transmise de aeronave și colectate de o rețea globală de antene.

De când a început războiul în Orientul Mijlociu, a fost accesată de aproximativ 20 de milioane de ori într-o singură zi - de patru ori peste media obișnuită.

Pasionați de aviație, profesioniști din domeniu sau jurnaliști - toți urmăresc zborurile în timp real, pentru a înțelege ce se întâmplă pe cer.

Chris Lomas, pilot: „Nu cred că există cineva care lucrează în aviație, cel puțin pe partea operațională, care să nu folosească aplicația Flightradar24. Dacă aeronava dvs. are întârziere și așteptați să aterizeze, putem vedea locația aproximativă unde se află. Un alt exemplu, dacă zburăm spre un aeroport unde vântul se schimbă, pista se schimbă, putem arunca o privire rapidă pe Flightradar24 și aflăm ce pistă este utilizată în acel moment”.

Aeronavele transmit constant informații privind locul în care se află, altitudinea și viteza. Aceste date sunt colectate de aproximativ 58.000 de receptoare din întreaga lume și completate cu informații primite din satelit, care extinde acoperirea asupra oceanelor, deșerturilor sau a altor zone izolate.

În situații de criză, cum este conflictul din Orientul Mijlociu, aplicația ne arată cum se modifică rutele. Acum, culoarele de zbor dintre Europa și Asia au devenit tot mai înguste, pentru că aeronavele evită zonele de risc.

Mikael Robertsson, cofondator Flightradar24: „Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în prezent, având în vedere conflictul din Orientul Mijlociu și din Iran, cred că un aspect foarte interesant îl reprezintă coridorul care traversează Turcia, Georgia, Azerbaidjanul și Armenia. Este extrem de îngust, deoarece înainte existau zboruri peste Iran și Irak, iar acum acest lucru nu mai e posibil”.

Flight Radar fost fondată de doi suedezi care inițial administrau un site de comparare a prețurilor pentru bilete. Din curiozitate, au cumpărat două receptoare și au instalat o antenă în Stockholm, pentru a vedea dacă pot urmări avioanele.

De-a lungul timpului, datele furnizate de platformă au contribuit și la investigarea unor tragedii aviatice, precum zborul Germanwings din 2015, al cărui copilot a prăbușit intenționat aeronava în munții Alpi sau dispariția aeronavei Malaesian Airlines.

Mikael Robertsson, co-fondator Flightradar24: „Toată lumea credea că a dispărut deasupra Chinei. După o zi-două, când nu au găsit niciun avion în zona Chinei, au început să analizeze situația. Atunci majoritatea oamenilor sau mass-media și-au dat seama că tot ce știm este că semnalul s-a pierdut între Malaezia și Vietnam.”

Totuși, specialiștii atrag atenția că sistemul nu este perfect. În zonele de conflict, semnalele pot fi bruiate, ceea ce indică poziții eronate ale aeronavelor.