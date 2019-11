Instructoare auto, transportată la spital după un accident violent cu un camion

O femeie de 34 de ani din Târgoviște, instructor auto, a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea și un camion încărcat cu beton s-au izbit puternic.

Accidentul a fost urmat de un scandal în plină stradă. Taberele, formate din apropiații celor doi șoferi, s-au duelat în acuzații privind vinovăția conducătorilor auto și cuvinte grele.

Scandalul a izbucnit în momentul în care la fața locului au ajuns apropiaţii celor doi şoferi şi acuzaţiile au început să curgă.

Potrivit primelor date, femeia, care este instructor auto, şi bărbatul aflat la volanul camionului circulau în aceeaşi direcţie, iar, într-o intersecţie de la marginea oraşului Târgovişte, mastodontul şi autoturismul s-au izbit violent.

Prietenul şoferiţei: "M-a ameninţat cu bătaia!"

Versiuni diferite au şi conducătorii auto implicaţi în accident.

Alina Capan, instructor auto: "Dânsul nu a acordat prioritate, s-a încadrat pe exteriorul benzii, să zic aşa, nu a acordat prioritate vehiculelor. Automat m-a agăţat pe partea stângă."

Mihai Bărboiu, şoferul camionului: Am oprit. Am avut liber, am plecat şi dânsa nu a plecat de la stop.

Reporter: O aveaţi înainte?

Mihai Bărboiu: Lângă ea.

Reporter: Aveaţi stop dvs?

Mihai Bărboiu: Da.

Reporter: Aţi lovit-o?

Mihai Bărboiu: Da, i-am luat aripa.

În urma impactului, şoferul camionului, în vârstă de 58 de ani, a scăpat teafăr. Şoferiţa de 34 de ani, în schimb, a fost rănită.

Femeia rănită a fost transportată la spitalul judeţean din Târgovişte pentru îngrijiri şi investigaţii. Între timp, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili exact din ce cauză s-a produs acest accident.