Horoscop 24 februarie 2025, cu Neti Sandu. O să bifați câteva reușite care or să v-aducă bani

Vibrația zilei este 6 și o să avem grijă de cei din jurul nostru.

Horoscop 24 februarie 2025 - PEȘTI

O reușită! Poate puneți în practică o idee mai veche și o să vă canalizați eforturile ca să acoperiți proiecte grandioase, sau măcar unul de mare anvergură.

Se poate să obțineți un permis, care să vă deschidă un alt orizont profesional și să vă reinventați, că nevoia de schimbare există, deja.

Horoscop 24 februarie 2025 - BERBEC

Întrevedere cu cineva care vă scoate-n lume, să vă prezinte niște oameni cu care ați putea colabora în plan personal, poate organizați diverse evenimente și o să căpătați experiență.

Se poate să atrageți privirile semenilor voștri prin ceva care o să capteze atenția unui public consumator de produse la care veți lucra.

Horoscop 24 februarie 2025 - TAUR

Prietenii vor să vă ia cu ei pe la diverse mondențități, într-un schimb profesional și veți cunoaște altă lume care va avea ce să vă învețe și o să puneți în practică tot ce-ați învățat.

Poate v-ați decis să vă luați mașina mult visată și o să fie încântată familia că se va simți în siguranță.

Horoscop 24 februarie 2025 - GEMENI

O reușită în plan financiar și o să primiți, probabil un împrumut după o lungă perioadă de așteptare și o să dați avansul pentru o casă, ori pentru o mașină.

Sunteți pe punctul de a câștiga un trofeu, sau pur și simplu aplauze, un premiu, fie el și simbolic și o să fie un plus de imagine.

Horoscop 24 februarie 2025 - RAC

Poate ați ajuns, în sfârșit, la o înțelegere cu niște angajatori, sau cu cei cu care vă judecați, și o să fie o eliberare că scăpați de proces, de acuze și o să vă liniștiți.

Poate se vine cu o ofertă de lucru și să fie un proiect bănos care să merite orice efort din partea voastră.

Horoscop 24 februarie 2025 - LEU

O să bifați câteva reușite care or să v-aducă bani și un plus de prestigiu, după eforturi susținute și așteptări, că nu mai părea c-o s-ajungeți la liman.

Poate primiți o confirmare, c-ați fost acceptați la niște cursuri, în urma unui transfer, poate și o să căpătați o specializare.

Horoscop 24 februarie 2025 - FECIOARĂ

Poate se rescrie un contract pe care urmează să-l semnați, că nu respectă toate condițiile pe care le-ați negociat la debut ori o să trebuiască să renunțați, să-l reziliați dacă nu vă înțelegeți.

O să legalizați niște acte și-o să vă înscrieți pe o traiectorie de succes că aveți energia necesară să răzbiți.

Horoscop 24 februarie 2025 - BALANȚĂ

Se poate să vi se dea ceva nou de făcut la serviciu și să vă încânte ideea, că și colectivul o să pună umărul la treabă și o să faceți treabă frumoasă împreună.

Apare cineva care vă face să vibrați emoțional și poate veți forma un cuplu dacă nu sunteți într-o relație.

Horoscop 24 februarie 2025 - SCORPION

Poate descoperiți o îndeletnicire care să vă stimuleze creativitatea și să vă destindă, să lucrați la ceva care să vă pună în lumina reflectoarelor.

O să vă puteți împăca, dacă vă doriți acest lucru cu acea persoană de care sunteți atașați sufletește și să faceți echipă la bine și la greu.

Horoscop 24 februarie 2025 - SĂGETĂTOR

Ați putea pregăti o ieșire la rampă cu o conferință, un proiect de care publicul o să fie încântat și o să vă bucurați de succes.

Poate vă invită cineva în alt oraș și o să vă gestionați bugetul să v-ajungă pentru o ieșire la sfârșit de săptămână.

Horoscop 24 februarie 2025 - CAPRICORN

Se poate să primiți bani și să faceți niște achiziții pentru casă, pentru familie, că sunt lucruri pe care vi le-ați propus mai de mult.

Întrevedere cu cineva care vă face o ofertă de job și o să vă gândiți, serios, dacă să vă dați acceptul, sau nu. Că sunteți, deja, ocupați.

Horoscop 24 februarie 2025 - VĂRSĂTOR

O să faceți rost de niște bani care v-ar ajuta să vă mișcați, că poate-aveți o destinație de vacanță la care vreți să ajungeți în viitorul apropiat, sau e o investiție în care or să se ducă banii.

E posibil să vă suplimentați veniturile dacă o să vă mai luați un job care, sigur, c-o să vă consume timpul liber.

