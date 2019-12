Incident șocant la Spitalul Floreasca. O pacientă a luat foc pe masa de operaţie. ”A ars ca o torţă"

Un incident șocant a avut loc în urmă cu câteva zile la Spitalul Floreasca. O pacientă de 66 de ani a fost incendiată pe masa de operație de chirurgul care efectua o intervenție medicală, după ce acesta a ar fi folosit greşit substanţele de dezinfecţie.

Cazul a fost relatat de deputatul USR Emanuel Ungureanu într-o postare pe Facebook. El citează declaraţii ale asistentelor (Galerie foto) care au văzut scena şi din care rezultă că de vină ar fi medicul Mircea Beuran, cel care realiza intervenţia chirurgicală.

Ministrul Sănătăţii Victor Costache declară că ştia de incident şi că a trimis Corpul de control pentru a face verificări la spital.

”Pacientă incendiată pe masa de operaţie la Spitalul Floreasca din Bucureşti” scrie Ungureanu sâmbătă într-o postare, susţinând că chirurgul Mircea Beuran ”a dat foc unei paciente pe care a operat-o în data de 22 decembrie”.

Deputatul USR invocă declaraţiile a două asistente.

Una dintre ele afirmă: ”Când m-am întors în Blocul Operator am simţit un miros puternic de fum şi am verificat de unde provine, observând că focul provine din Sala 1. Intrând în sala 1 am văzut multă apă pe podea şi toata lumea prezentă speriată, iar pacienta care se afla pe masa de operaţii fumega. S-au făcut manevrele necesare unui astfel de incident, urmând ca apoi să transport pacienta în Sala 2, conform indicaţiei medicului după care am transportat-o în ATI Poli 2."

"Mă aflam pe holul blocului operator auzind ţipete şi gălăgie, îndreptându-mă către Sala 1 m-am întâlnit cu îngrijitoarea blocului operator care avea o galeată de apă în mână, i-am luat galeata ducându-mă în sală, ajunsă acolo era mult fum şi foc, domnul doctor speriat s-a aplecat peste pacientă care era în flăcări. Am aruncat apa stingând focul. Am mutat pacientul in sala 2 la solicitarea medicului", spune a a doua asistentă, citată de Emanuel Ungureanu.

El susţine că din spusele asistentelor rezultă faptul că Mircea Beuran, care opera o bolnavă de cancer, ar fi folosit greşit substanţele de dezinfecţie a tegumentelor, a îmbibat cu aceste soluţii câmpul operator de sub pacientă şi la contactul cu electrocauterul pielea pacientei şi câmpurile sterile au luat foc.

”Pacienta a ars ca o torţă câteva secunde până ce o asistentă a aruncat un lighean de apă peste masa de operaţie”, susţine deputatul USR.

Ungureanu acuză că acest incident se pare că a fost iniţial muşamalizat de către Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti unde fostul ministru PSD al Sănătăţii Sorina Pintea a numit-o ca director executiv pe Cristina Pelin, iar Inspecţia Sanitară de Stat care a fost trimisă în cele din urmă să cerceteze cazul, nu le-a luat nicio declaraţie nici lui Beuran, nici celorlalţi doi medici prezenţi în sala de operaţie.

Ministrul Sănătăţii Victor Costache a confirmat incidentul şi spune că a trimis corpul de control la spital pentru a verifica ce s-a întâmplat. „Este un incident deosebit de grav”, a declarat Costache, la un post de televiziune, potrivit News.ro.

Victor Costache spune că a aflat despre incident pe data de 27 decembrie, la 5 zile de la operaţie, de la o terţă persoană, nu de la reprezentanţii spitalului.