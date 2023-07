Începe bătălia pentru repartizarea la licee. Tot ce trebuie să știți ca să ajungeți pe locul dorit

155.000 de viitori boboci de clasa a noua vor afla, în curând, unde vor petrece măcar un an de liceu pentru că, după repartizarea electronică, nu pot cere transferul decât în situații excepționale.

De exemplu, distanța foarte mare între noua școală și casă. În următoarele două săptămâni, elevii care au dat Evaluarea Națională vor depune cereri de înscriere, pe care trec, în ordinea preferințelor, liceele și profilurile dorite.

În scurt timp, comisiile de recorectare vor introduce în sistem rezultatele celor peste douăzeci de mii de contestații, depuse după Evaluarea Națională.

Ierarhizarea elevilor pe județ și pe municipiul București se face numai în funcție de media evaluării naționale. În premieră, în ultimii 20 de ani, mediile din clasele V-VIII nu mai contează. Un avantaj pentru cei care n-au avut note mari în gimnaziu.

„Am avut pase proaste, în care n-am avut note foarte bune, și nu prea mi-erau de folos acum” explică un elev.

Ligia Deca, ministrul Educației: „Urmează etapa de repartizare la unitățile de învățământ, la licee, completarea opțiunilor în prezența diriginților, pentru a ajuta familiile să ia cele mai bune decizii.”

Adriana Stere, corespondent Știrile PROTV: „Sunt două categorii de elevi. Cel care țin morțiș să ajungă la anumite licee, indiferent de specializare, și cei care vor neapărat un anumit profil, de exemplu filologie, și sub nicio formă mate-info. Dacă țintiți liceele, le treceți, în ordinea preferinței, cu toate codurile pentru specializări, apoi treceți la cele mai puțin dorite. Dacă e mai important profilul, treceți doar clasele de filo din toată broșura, apoi vă întoarceți la primul liceu și ordonați celelalte profiluri. Apoi… ați tot auzit că trebuie trecute destule coduri. Cea mai bună metodă e să ne orientăm după locul în clasamentul pe județ sau pe București. Să zicem că elevul are poziția 500. După ce trece măcar 15 coduri, copilul le va “traduce” în locuri- sunt scrise în broșură- și va face suma. Sunt peste 600 de locuri? Înseamnă că deja are o marjă de siguranță confortabilă.”

Meseria, brățară de aur

Chiar în situația unor erori informatice, care au apărut anii trecuți, niciun elev nu va rămâne fără loc. E drept, cei cu note sub 5 și cei dați afară, cu nota 1, pentru tentativă de fraudă, vor ajunge la școli de meserii.​ Profesorii îi sfătuiesc pe copii să profite de ocazie, pentru a-și clădi cariera.

Marian Staș, coordonator al programului educațional: „Meseria, brățară de aur! Este indicația mea pentru toți să caute opțiuni de învățământ profesional, dual, pentru că acesta este viitorul. Împlinirea profesională într-o meserie pe care mi-o doresc este la fel de onorabilă ca un liceu teoretic.Elevii vor afla unde au fost repartizați abia pe 19 iulie.

