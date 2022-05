Au fost momente de panică, mai ales că o parte dintre locatari rămăseseră blocați în case, şi a fost nevoie să fie evacuați prin exteriorul clădirii, cu autoscara. Mai multe persoane, printre care şi câţiva pompieri, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incendiul a izbucnit pe casa scării, într-un loc unde oamenii depozitaseră tot felul de obiecte nefolositoare, de la mobilă şi haine vechi până la cauciucuri şi alte substanţe inflamabile.

Era ora 17 şi 8 minute când s-a dat alarma la pompieri. Focul violent cuprinsese scara unui bloc de 4 etaje, de sus până jos.

Echipajele au ridicat repede scările de salvare, ca să îi scoată pe locatarii blocați înăuntru.

Locatară: „Dădeam să plec de acasă și când am ieșit pe hol ieșea fum din partea cealaltă blocului. Şi am reușit să ajung în capăt. Am coborât la parter să strig ieşiţi că ardem!"

Locatar: „Se auzea trăznind și focul ajunsese deja la ușă, trăznea deja, mi-a fost frică. Au venit pompierii şi ne-au scos pe geam."

Intoxicaţi cu fum sau doar panicaţi, mai mulți oameni au primit îngrijiri medicale. Epuizaţi din cauza efortului, patru pompieri au avut și ei nevoie de ajutor.



Multe dintre animalele de companie ale locatarilor au rămas şi ele captive în blocul cuprins de flăcări dar, din fericire, au scăpat cu viață.

Scara unde a izbucnit incendiul era folosită de locatari drept depozit pentru lucruri nefolositoare. Nu se ştie de la ce a luat foc, dar flăcările au fost observate foarte târziu.

Valeriu David, prim-adjunct ISU Brașov: „La momentul sosirii forțelor la locul intervenției au fost descoperite patru apartamente în flăcări, plus pe casa scării, ardea cu flacără violentă. A fost mult material combustibil care a favorizat dezvoltarea rapidă a incendiului."

După lichidarea incendiului, o parte dintre locatari s-au întors în casele lor. Dar cei mai mulţi au fost nevoiţi să înnopteze la rude ori pe la prieteni, deoarece locuinţele le-au fost afectate de foc, de fum sau de apa folosită de pompieri.