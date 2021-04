Incendiul de la o shaormerie din București s-a extins la blocurile din jur. ”Puteam să murim”

A fost panică marți noapte într-un cartier din Capitală, după ce un incendiu puternic a cuprins un restaurant de tip fast-food, situat la parterul unui bloc.

Din primele informații, incendiul ar fi pornit de la un cuptor care a explodat. Flăcările s-au extins rapid din cauza vântului, până la fațadele celor două blocuri alăturate.

Locatarii au fost evacuați de pompieri, iar două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au inhalat fumul negru. Una dintre victime a fost dusă la spital.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 2 noaptea într-o shaormerie din Capitală. Zeci de angajați lucrau în restaurant în acel moment și împachetau ultimele comenzi, înainte de închidere. O explozie puternică i-a pus pe toți în alertă.

Angajată: ”Dintr-o dată, era o flacără mică la cuptor și a bubuit flacăra mai mare. Dar nu știm de la ce s-a întâmplat că am fugit unul în stânga, unul în dreapta”.

„Am ieșit afară când a țipat cineva că arde și am văzut, ardea acoperișul. A fost o bubuială așa”.

Pompierii au intervenit cu 14 autospeciale. Restaurantul este construit între două blocuri de locuințe, iar flăcările s-au extins până la ferestre.

Femeie: ”Dormeam, între timp am auzit gălăgie, am ieșit la bucătărie, vecinii mei deja spărseseră geamurile și mi-au spus ”ieși afară, ieși afară!”. Am ieșit și am urlat când am văzut flăcările acelea!”.

Locatarii afectați și-au vărsat nervii pe angajații shaormeriei

Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU București: ”Se vedeau flăcări foarte mari care se manifestau la acoperiș, către fațada celor 2 blocuri care încadrează acest restaurant”.

Zeci de oameni care locuiesc în blocurile din vecinătatea restaurantului au ieșit în stradă și așteptau ca pompierii să stingă flăcările.

O parte dintre ei au fost alertați de foc și de fumul care le-a pătruns în case, iar alții au fost evacuați de urgență de pompieri.

Unii locatari și-au vărsat nervii pe reprezentanții restaurantului.

”- Domnule, v-ați pierdut munca, dar pe noi ne-ați distrus aici! Non stop sunteți aici, nu vă interesează de viețile noastre!

- Credeți că nu ne pare rău pentru ce s-a întâmplat? Sau e cineva care a făcut ceva intenționat?”.

Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum. Una dintre ele a fost dusă la spital.

Femeie: ”Acuma mai luăm și foc. Puteam să murim. Eu sufăr și cu inima. Vă dați seama cum am ieșit când am văzut flacăra aia până la jumătatea blocului”.

Pompierii vor stabili cauza exactă a incendiului.