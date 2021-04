Un cămin de bătrâni din Alba, transformat în centru de vaccinare, atrage oameni din trei județe

Un cămin de bătrâni din județul Alba s-a transformat în centru de vaccinare, iar localnicii au primit cu mult optimism vestea că se pot injecta mai repede, fară să se deplaseze prea mult.

Autoritățile au amenajat două fluxuri de vaccinare, pentru 192 de oameni pe zi. Văzând că se pot programa aici, au sosit să se vaccineze și oameni din Cluj sau Sibiu, care n-au mai găsit locuri în centrele din județele lor.

Zeci de locuitori din Ighiu s-au programat la vaccinare, așa că, pentru a evita aglomerația, s-au amenjat două fluxuri de injectare și oamenii sunt atent supravegheați de personalul medical. Serul folosit este Moderna.

Cei mai mulți dintre cei veniți aici sunt părinți și bunici care spun că se gândesc la cei departe de casa părinteasca și că vor să îi reîntâlnească pe cei dragi fară niciun risc.

Femeie: „Am 74 de ani împliniți și am venit pentru sănătate în primul rând și vin copii, vin nepoții și să fim în pas cu regulile României”.

Femeie: „Consider că sănătatea e cea mai importantă și ca să fim sănătoși ar trebui să facem lucrul acesta”.

De când a fost deschis primul centru de vaccinare din mediul rural în județul Alba, pe liste s-au programat și persoane de la sute de kilometri distanță.

Femeie: „Sunt de la Cluj și am ales acest centru pentru că s-a făcut mai repede vaccinarea, nu a trebuit să stau pe listele de așteptare și e vaccinul Moderna. Am fost mai mult timp pe listele de așteptare și pentru o măsură de precauție în plus am zis să îl fac cât mai repede.”

Dr. Elena Danciu - coordonator Centru de Vaccinare Ighiu: „Avem persoane care vin din Sibiu, vin din Cluj din județele învecinate din dorința de a se vaccina cu vaccinul pe care îl doresc.”

Comuna Ighiu are peste 7 mii de locuitori, mulți trecuți de 65 de ani.

Traian Rusu – primar Ighiu: „Sunt convins că este foarte benefic, având în vedere că suntem comuna cu cel mai mare număr de locuitori din județul Alba.”

Alexandru Sinea – director DSP Alba: „Există solicitări și ne bucură acest lucru pentru că aceasta este singura modalitate să depășim pandemia.”

Programările pentru vaccinare se fac pe platforma națională.