Incendiu violent într-un complex cu 2000 de magazin din Bangladesh. Focul nu poate fi controlat

Incendiul a început în jurul orei locale 6:10 în popularul complex comercial Bangabazar, din capitala Bangladeshului, şi s-a extins rapid la zonele din jur, a declarat pentru EFE un oficial al serviciului de pompieri.

A big "fire" broke out in a clothing market called "Bangabazar" in Dhaka, which is the capital city of "Bangladesh".

Videos show that the fire was massive and many shops were destroyed. No one knows yet what caused the fire or if anyone got hurt.#Bangladeshfire pic.twitter.com/SHeUQZhLr3