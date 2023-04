„Nu s-a mai putut face nimic”. În pragul Paștelui, o familie a rămas fără casă după ce a fost distrusă de un incendiu

În nici două ore, totul s-a făcut scrum. Acum, oamenii speră că vor putea reface casa cu ajutorul unor donatori cu suflet mare. Incendiul ar fi pornit de la un scrutcircuit, spun cei de la ISU.

Alarma s-a dimineață, când acasă erau doar proprietarul și un nepot.

Constantin Chifan, proprietar: „Deodată am văzut că iese fum. Am spus nepoţelului să iasă repede afară, că are şase anişori, şi numai deodată au cuprins flăcările şi nu s-a mai putut face nimic”.

Angelica Chifan, proprietară: „Eram la biserică cu un nepoţel şi soţul acasă cu un alt nepot. M-a sunat nora mea şi a zis că a luat foc casa”.

Imediat, în ajutor au sărit vecinii. Însă focul a fost prea intens ca să poată face ceva.

Eugenia Alexandru, vecină: „Am ieşit şi am aşteptat să văd ce se întâmplă. Vântul a înteţit focul. Mă bucur că au scăpat cu bine și că au scăpat ei cu viață”.

Pompierii au sosit imediat și au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă și la celelalte case. Însă din gospodăria oamenilor nu a mai rămas mare lucru.

Alin Cepariu, ISU Neamţ: „Forţe din detaşamentul Piatra Neamţ şi detaşamentul Roman, împreună cu voluntarii de la SVSU Bârgăoani, au intervenit pentru localizarea şi lichidarea incendiului produs la o gospodărie din comuna Bârgăoani. Sursa probabilă de incendiu a fost scurtcircuit electric”.

Proprietarii casei au rămas acum pe drumuri. Însă speră că vor primi ajutor de la oameni cu suflet mare.

Dată publicare: 04-04-2023 07:29