Incendiu violent într-un cămin din Iași. O persoană a murit și alte două au fost duse la spital. Oamenii, evacuați de urgență

Focul ar fi pornit din cauza unei țigări, spun pompierii.

Incendiul a izbucnit într-o cameră de la etajul al treilea, unde locuia bărbatul găsit, în cele din urmă, decedat.

Femeie: „Am auzit alarma pe palier și am spus ”Ieșiți afară că este foc!” Apoi am ieșit cu toții și am văzut că au scos pe un domn decedat și un băiat tânăr care era tot afumat.Acum sunt speriată."

20 de adulți și copii au ieșit în mare grabă, iar alte 13 persoane au fost ajutate de pompieri.

Bărbat: „S-a auzit o bubuitură. N-am mai apucat să intrăm sus... Am dat cheile pompierilor ca să poată să îl scoată că noi nu mai intrăm, cine știe ce se întâmpla după aia."

Doi bărbați de 39, respectiv 45 de ani au fost intoxicați cu fum și au suferit atacuri de panică. După ce li s-au acordat primele îngrijiri, au fost duși la spital.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU SMURD Iași: „Unul are o intoxicație cu monoxid de carbon formă medie. Este în momentul acesta în grija medicilor de urgență. Celălalt este conștient, însă este un bolnav cronic."

Pompierii care au stins focul din camera de la etajul trei și l-au găsit pe proprietar carbonizat bănuiesc că el ar fi adormit cu o țigara în mână și așa s-au aprins toate lucrurile din jur.

