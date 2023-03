Incendiu violent într-un apartament din Sectorul 2. De la ce a pornit focul

În locuință erau două persoane, o tânără de 17 ani și un prieten al ei. Cei doi au reușit să iasă singuri până la sosirea echipajelor de intervenție.

Incendiul, care a afectat întregul apartament, ar fi pornit de la aragaz, potrivit vecinilor.

La fața locului au acționat 5 autospeciale de stingere, o autoscară precum și 2 echipaje SMURD.

Vecin: „când am ajuns deja era luată și fata de aici, dusă la spital la Grigore Alexandrescu. Din câte am înțeles a avut un un șoc și are câteva arsuri..”

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 08-03-2023 07:26